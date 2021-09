"L'amour est dans le pré" : le Tourangeau Jean-Claude apprécie sa "petite notoriété"

Il était le trublion de la dernière saison de "L'amour est dans le pré". Infatigable blagueur, adepte du jeu de mot, la pile électrique Jean-Claude s'était surtout fait remarquer pour sa mémorable chute nu dans le jacuzzi, au moment de rejoindre l'une de ses prétendantes, Yolanda. "On me connait plus pour mes fesses que pour ma tête", rigole-t-il encore.

Un an après, le céréalier de 64 ans n'a guère changé. Toujours affairé auprès d'une machine dans sa ferme de Manthelan, il vit à 1.000 à l'heure et a simplement pris un peu de recul sur son activité. C'est désormais son fils qui est aux manettes, lui n'est que "simple" salarié. "J'ai compris grâce à l'émission que j'en faisais peut-être un peu trop, j'avais peu de temps à accorder à mes deux prétendantes", reconnait-il, même s'il assure n'avoir "aucun regret".

Le show dans un bar de Budapest à l'Euro de foot

La seule chose qui est vraiment différente depuis son passage dans la saison 15 de "L'amour est dans le pré", c'est la "petite notoriété" dont il profite à chaque instant. Le jacuzzi n'y est pas étranger. "J'ai vu sur les réseaux sociaux que ma chute circulait beaucoup et c'est devenu viral comme si c'était le truc de l'année, ça m'a fait rire".

Il s'est réellement rendu compte de "l'effet JC", lors de l'Euro de foot, en juin dernier, pour un match des Bleus à Budapest. "Les jeunes supporters français me reconnaissaient dans la rue, on m'arrêtait pour des selfies, se souvient-il. J'ai une anecdote dans un bar. On s'était donné rendez-vous là-bas juste avant France-Portugal. Il y avait 500 personnes, et quand je suis entré, tout le monde criait mon nom. C'était extraordinaire. J'ai même fait une petit vidéo, une sorte de remake du jacuzzi (rires)."

C'est très bien parti avec une femme

Malheureusement, Jean-Claude n'est pas complètement comblé. Le cœur du bout-en-train d'Indre-et-Loire est toujours à prendre car ça ne l'a pas fait avec Yolanda, la prétendante qu'il avait choisi à la fin de l'émission. "On est resté en contact quelques temps comme amis simplement. Maintenant, on ne se parle plus. Elle a cru que je voulais l'éloigner de moi quand j'ai proposé aux autres agriculteurs de la saison de nous retrouver pour une grande réunion de famille uniquement entre nous. C'est dommage."

Mais Jean-Claude reçoit toujours autant de lettres d'admiratrices grâce à "L'Amour est dans le pré". "L'émission a beaucoup insisté sur mon côté "Speedy Gonzalez" mais elle a aussi montré que j'étais un homme sensible, respectueux et c'est peut-être pour cette raison que je reçois encore du courrier."

Petit scoop, il a d'ailleurs rendez-vous cette semaine, avec une femme qui habite à 300 kilomètres de chez lui, et avec qui il est contact depuis le mois de mars. "On se connait car Yolanda lui a donné mon numéro et depuis, on échange par texto, on s'appelle mais on ne s'est jamais vu, explique-t-il. Cela aurait dû se faire en avril, mais elle a perdu son beau-frère et moi, ma mère et mon meilleur ami. On a donc fait nos deuils et on s'est reparlé ensuite. Quand on échange, il y a quelque chose de très fort. Honnêtement, c'est très bien parti avec cette femme et j'ai plein d'espoir pour cette relation. Je vais aller chez elle, et on verra bien."

Alors mesdames, les lettres d'amour que Jean-Claude reçoit toujours, il ne les ouvrira que si jamais ça ne le fait pas avec sa belle inconnue.