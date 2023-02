"L'Amour Vache", un documentaire pour raconter la terrible épreuve d'un couple d'éleveurs béarnais

C'est l'histoire d'un couple d'agriculteurs béarnais, Sylvie et Bernard Dahetze, installés près d'Orthez, à Ozenx-Montestrucq. Depuis des années, ils élèvent des vaches blondes d'Aquitaine dans leur ferme, un troupeau d'une centaine de têtes. Mais au printemps 2020, ils apprennent que l'une de leurs bêtes a contracté la tuberculose bovine. Le protocole sanitaire prévoit dans ce cas l'abattage de la totalité du troupeau. Un drame terrible pour le couple.

Bernard et Sylvie devant leur étable © Radio France - Flore Catala

Dans l'étable, le silence assourdissant

Le documentaire "L'Amour Vache" raconte cette histoire. Il est réalisé par Edouard Bergeon, connu pour avoir notamment signé "Au Nom de la Terre", un film sur un drame familial dans une exploitation agricole, avec Guillaume Canet. Le réalisateur est allé à la rencontre du couple Dahetze, pendant trois ans il les a accompagnés et filmés au travers de leur épreuve. Le documentaire raconte leur détresse, et la façon aussi dont ils s'en sont relevés.

Perdre tout un troupeau, il n'y a pas pire pour un éleveur. C'est une profonde douleur, filmée de près dans le documentaire d'Edouard Bergeon. Le plus dur pour Sylvie, ça a été de faire face à une étable vide. "On ne peut pas se figurer quel est le silence d'une étable, puisqu'il y a toujours du bruit : les vaches qui ruminent, le foin, les chaînes, le bruit du vivant. Et quand vous rentrez dedans après leur départ, là c'est palpable, il n'y a plus un bruit".

"Il n'y a personne pour vous tendre la main"

Une situation très difficile à vivre aussi pour son mari Bernard. Agriculteur depuis ses 18 ans, il a vu naître toutes les bêtes de son troupeau, alors quand elles partent toutes à l'abattoir, "il y a un pincement au cœur, de voir qu'en quelques mois tout est détruit". Mais pourtant, l'agriculteur n'a pas le choix. Tous les ans, il doit subir des contrôles de ses vaches pour voir si aucune n'est porteuse de la tuberculose bovine. Et si un seul cas est trouvé, tout le troupeau y passe. C'est comme une épée de Damoclès au dessus de la tête de tous les éleveurs, qui vivent en permanence dans la peur.

La ferme du couple Dahetze, à Ozenx-Montestrucq, près d'Orthez © Radio France - Flore Catala

Et lorsque les nouvelles sont mauvaises, les éleveurs doivent souvent gérer la situation seuls. "S'il n'y a pas d'aide extérieure, il n'y a personne pour vous tendre la main" raconte Sylvie. Et les numéros d'urgence existants ne sont pas suffisants selon elle. "Quand on est au fond du seau, on n'a pas envie d'appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas pour lui dire - je ne vais pas bien - ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment ça fait peur, parce qu'on se dit que sur un moment de lassitude ou de découragement, on peut faire l'irréparable".

Sans compter l'aspect financier : pendant plusieurs mois de vide sanitaire, Sylvie et Bernard se sont retrouvés sans revenu ni aide pour faire face. "On se retrouve avec aucun revenu" déplore Sylvie*. "C'est comme si on disait à un salarié : voilà, tu vas travailler six mois sans salaire. C'est exactement la même chose"*.

Edouard Bergeon, un soutien salutaire

Dans ce contexte, la venue du réalisateur au chevet du couple, pendant trois ans, a été salvateur. "Si lui n'avait pas été à mes côtés, je ne sais pas si je serais toujours éleveur. J'étais découragé" raconte Bernard, qui depuis en est revenu : "au fil du temps, la douleur est un peu passée, mais il y a quand même des restes encore" détaille-t-il. Bernard a racheté un troupeau d'une quarantaine de têtes après le drame, qu'il a encore du mal à appeler aujourd'hui "son" troupeau.

Le "nouveau" troupeau de Sylvie et Bernard, composé d'une quarantaine de vaches © Radio France - Flore Catala

Le film a été un moyen de traverser cette épreuve, mais aussi d'en parler, d'alerter. "Peut-être à travers ce documentaire, beaucoup d'éleveurs sauront au moins à quoi s'attendre" explique Bernard, qui souhaite également sensibiliser le grand public. "Que les gens comprennent que le métier d'éleveur n'est pas facile. Il faut le médiatiser, parce que peut-être pour certains, c'est très facile d'être éleveur, mais il y a vraiment des contraintes dans l'élevage, pour produire de la bonne viande. Et malgré ça on voit disparaître en peu d'années des milliers d'élevages, et ce n'est pas normal".

Edouard Bergeon lui, est devenu un proche du couple, un "ami" même dit Sylvie. "Il a beaucoup de bienveillance, il a beaucoup d'empathie, et il se sert de sa notoriété pour pouvoir mettre en avant des histoires comme les nôtres, qui sinon resteraient dans l'ombre. Qu'est-ce qu'on en a à faire quelque part du couple d'agriculteurs à qui ça arrive dans le fin fond du sud-ouest ? Avec lui, il va y avoir une remontée médiatique hors milieu rural, et ça c'est bien".

Bernard et Sylvie Dahetze sont restés plusieurs mois sans aucune bête, avec une étable totalement vide © Radio France - Flore Catala

Le documentaire "L'Amour Vache" sera projeté en avant-première ce jeudi 23 février au cinéma Le Pixel à Orthez (20h30), et diffusé au grand public le dimanche 5 mars à 20h55 sur France 5.