L'ampleur des dégâts se précise, une semaine après la grêle dans la Drôme

Au lendemain des violents orages qui frappaient différents secteurs de la Drôme, le mercredi 12 juillet, les agriculteurs observaient les dégâts sur leurs exploitations. En une semaine, la végétation a encore évolué. De quoi se rendre compte plus précisément de l'ampleur des pertes.

A Saillans, où les orages ont été les plus violents et les grêlons les plus gros, ce sont surtout les vignes qui sont touchées.

Sur certaines parcelles, la quasi totalité de la récole est perdue.

Sylvain Thévenet observe l'évolution des grappes en une semaine. Beaucoup encore vertes il y a trois jours, ont séché. © Radio France - Florence Gotschaux

Sylvain Thévenet est viticulteur au Domaine Saint-Maurice. Il a perdu environ 60% de la production sur les 10 ha de vignes qu'il récolte. Mais sur certaines parcelles, il n'espère plus tirer qu'environ 10% de la récolte. "La vendange est en grande partie par terre et les grappes qui restent, on le voit, elles sont touchées, et se mettent à sécher. Ensuite, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à évaluer, c'est l'impact sur le bois. Ca a arraché l'écorce, et fendu le bois ancien. On verra les conséquences à la taille et l'année prochaine, quand ça repartira", décrit-il. La perte est d'autant plus grande que cette parcelle représente 80% de la production de vin rouge. "Au lieu de faire 5.000 bouteilles de rouge, je vais peut-être faire 500 bouteilles de rosé", déplore Sylvain Thévenet.

Un peu plus loin, sur le domaine Raspail et fils, qui cultive 15 ha de vignes à Saillans, on s'estime chanceux : les pertes se situent entre 15 et 50% "seulement". Les deux tiers du vignoble n'ont que 15 à 20% des grappes détruites. Tout dépend des parcelles, du sens des rangs, de l'âge des vignes. Et depuis une quinzaine d'années, l'exploitation est assurée contre la grêle, ce qui permet de conserver une certaine sérénité. "L'assurance ne prend pas en compte le fait que l'on soit en bio, que l'on joue la carte de la qualité, qu'on va moins produire pour faire du meilleur raisin, explique Frédéric Raspail. Il n'y a pas de valorisation à l'exploitation, c'est un cours assez faible pour l'indemnisation, mais ça permet de passer le cap".

Frédéric Raspail, devant ses cuves. Le toit du bâtiment va devoir être entièrement refait. © Radio France - Florence Gotschaux

L'année sera tout de même déficitaire. Et compliquée, car outre les dégâts sur la vigne, les bâtiments aussi ont été touchés. "Nous avons 1.200m² de toitures percées, avec des trous gros comme des balles de tennis. Il va falloir refaire tous les toits" ajoute Frédéric Raspail.

Des grêlons gros comme des balles de tennis ont traversé le toit pour aller se nicher dans l'isolant. © Radio France - Florence Gotschaux

Sylvain Thévenet, lui, n'est pas assuré. La grêle fait donc un trou énorme dans son chiffre d'affaire. Sauf s'il rebondit. Et il a des idées : "passé la sidération de voir tout son travail de l'année à terre, on n'a pas le choix que de trouver des solutions. L'alternative pour moi c'est d'obtenir le statut de négociant vinificateur, donc d'aller chercher du raisin ailleurs, en vallée du Rhône par exemple, et de faire une cuvée spéciale pour avoir du vin à vendre sur le millésime 2023 et pour pouvoir avoir mon chiffre d'affaire pour vivre". Si cette solution échoue, Sylvain Thévenet évalue à 70% les pertes sur son chiffre d'affaire cette année.

Un mois et demi de récolte perdu

La grêle a aussi laissé des traces du côté de Mirmande et Saulce-sur-Rhône, près de Montélimar.

Grégory Jeune est gérant de Mirmand'fruits, qui cultive 80 ha d'arbres fruitiers : abricots, pêches, nectarines et prunes, et ce depuis 4 générations. Et aucune n'avait vu autant de dégâts, confie l'arboriculteur. "On est quasiment grêlés entre 90 et 100% de ce qui restait sur les arbres. Il restait un mois et demi de récolte ! On a pris 60-80 mm d'eau en une demi-heure trois-quarts d'heure, plus la grêle. Et quand on voit le nombre de fruits par terre, plus ce qui reste sur les arbres et qui est foutu, on n'a pas eu le choix : on a dû licencier du personnel. On était 60 et je n'ai gardé que 14 personnes pour finir ce qu'on avait en stock, remettre un peu d'aplomb les arbres". Les chiffrages ne sont pas définitifs, mais Grégory Jeune est dores et déjà très pessimiste sur l'aspect financier : "ça va être quasiment la moitié voire les trois-quarts du chiffre d'affaire qui sont partis en trois-quarts d'heure !" Mirmand'fruits n'était pas assuré, et les calamités agricoles ne fonctionnent pas pour la grêle, mais devant l'ampleur des pertes, Grégory Jeune espère tout de même une aide exceptionnelle de la part de la direction départementale des territoires et de la Région.