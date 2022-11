L'ancien vendeur d'engrais devenu agriculteur bio dans les Deux-Sèvres

L'agriculture biologique à l'honneur en Nouvelle-Aquitaine. Novembre, c'est le mois de la bio dans la région avec des visites de fermes et d'entreprises, des visio-conférences. Au total plus de 70 rendez-vous sont organisés pour cette édition 2022. Avec 651 fermes en agriculture biologique d'après les chiffres d'Agrobio 79 les Deux-Sèvres sont le 1er département de Nouvelle-Aquitaine pour le bio même si les conversions ont clairement marqué le pas ces deux dernières années.

ⓘ Publicité

"De la fourche à la fourchette"

Eux se sont installés en 2020 à Plaine-et-Vallées dans le nord Deux-Sèvres. Antoine et Émilie Gorry ont repris l'exploitation du père d'Antoine. Ils transforment leurs céréales en tout un tas de produits bio : pâtes, farines, graines, huiles, graines, crackers apéro... "On cultive, on récolte, on stocke, on trie, on transforme, on vend. On va de la fourche à la fourchette et c'est vraiment ça qui nous passionne", lance Antoine Gorry.

Émilie a travaillé dans un labo pharmaceutique, comme assistante commerciale. Elle est fille d'agriculteurs. Antoine lui était déjà dans l'agriculture mais conventionnelle. "Je vendais des engrais, des produits phytosanitaires, des semences", explique-t-il. Un problème de santé, la naissance de leurs deux enfants, et c'est le changement de vie. "On s'est dit qu'est ce qu'on veut comme alimentation pour demain, pour nos enfants? Aujourd'hui, l'enjeu climatique on en entend parler tous les jours maintenant donc il faut vraiment y aller très vite et c'est pour ça qu'on a décidé de partir en bio", précise Antoine.

En conventionnel, "on est sur des rotations très courtes, donc en fait on est toujours en train de travailler de la chimie. Il nous faut de l'engrais tout le temps", explique-t-il. Et "ça coûte très cher", encore plus aujourd'hui avec la crise liée à la guerre en Ukraine. En bio, "on est sur des systèmes totalement différents. On va avoir des rotations très diversifiées qui permettent de nettoyer les champs, de ramener de l'azote. Avoir de la fleur aussi toute l'année pour nos abeilles".

"La priorité dans la vie c'est aussi la nutrition"

Le couple ne regrette pas son choix. "L'activité se porte très bien donc on est plutôt content car ça ne fait que deux ans. Après je pense que mon passé de commercial a beaucoup aidé. Ça demande de la prospection, aller voir les gens, les relancer", indique le Deux-Sévrien. "C'est aussi avoir des très bons produits pour justifier d'un prix. Des fois on entend dire le bio c'est cher mais non, c'est une vraie qualité", insiste le paysan pour qui l'aspect sain du bio n'est pas assez mis en avant alors que "je pense que la priorité dans la vie, c'est aussi la nutrition".