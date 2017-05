L'âne Grand Noir du Berry est menacé de disparition

Avec seulement 14 naissances en France en 2016, l’âne du Berry est en plein déclin. Mais des solutions existent pour relancer l’espèce.

L’âne Grand Noir du Berry fait la fierté de notre région. Mais l'animal est en danger. Pour relancer l'espèce, la filière équine mise beaucoup sur le nouveau "cap équin" 2016-2020 qui vient d’être signé avec le Conseil Régional.

Ce plan de près de 600.000 euros (582.235 euros) servira, en partie, à financer des actions très concrètes sur le Grand Noir, auprès des centres équestres, des élevages, et des structures comme le Pôle de l'âne et du Cheval de Lignières.

Une population divisée par trois en 20 ans

Le Grand Noir du Berry est la deuxième race d'âne la plus représentée en France, sur un total de sept. La race a été créée en 1994, à l’époque, il y a avait une cinquantaine de naissances par an en France, dont 60% en Berry, le berceau de la race. L’an dernier, en 2016, il y a eu seulement 14 naissances en France, soit une population divisée par trois en 20 ans.

Il y a eu plus de naissances dans l'Indre que dans le Cher en 2016. - ©page Facebook Association Française Grand Noir du Berry

Comment s’explique ce déclin ?

Le déclin de l’espèce est dû à un problème de reproduction. "Le Grand Noir est une race à faible effectif, on a peu d’individus, il faut essayer d’éviter de saillir son père, sa mère, sa grand-mère, car on tourne un petit peu en rond", explique très sérieusement Emmanuel Lagarde, vétérinaire à Lignières. "Et la majorité des saillies se fait dans le berceau de la race, donc c’est toujours un peu toujours les mêmes personnes qui font saillir les animaux".

Il y a eu engouement pour le Grand Noir dans les années 2.000, mais l’âne vit plus longtemps qu’un cheval"

En Berry, la plupart des élevages ne comptent qu'une ou deux ânesses. Le nombre d'éleveurs a aussi fortement diminué, beaucoup ont pris leur retraite. "Il y a eu un engouement au début des années 2.000, on avait beaucoup de gens néo-citadins qui s’installaient et qui voulaient un âne chez eux; mais un âne vit 30 à 35 ans, donc en a vendu beaucoup, le taux de renouvellement est quand même plus long que pour des chevaux".

La vigne et les cosmétiques, deux débouchés d’avenir

"L'âne est encore trop souvent perçu comme un animal de compagnie alors qu'il peut servir à beaucoup de choses", insiste Sylvie Navarro, chargée de projet au Conseil équin de la Région Centre-Val-de-Loire. Il peut par exemple être utilisé dans le débardage, pour transporter les arbres tronçonnés, ou dans le maraîchage. "Dans les vignes, le Grand Noir est très apprécié car c’est un âne de grande taille, qui ne fait pas trop de dégâts au niveau des terrains, et qui est très costaud".

Souvenez-vous de Cléopâtre qui prenait des bains de lait d’ânesse"

La cosmétique est un joli débouché pour le lait d'ânesse. © Maxppp - Maxppp

L’autre débouché en plein développement pour le Grand Noir du Berry, est celui des produits cosmétiques. "Il y a beaucoup de produits qui sont fait maintenant à base de lait d’ânesse ou de lait de jument, souvenez-vous de Cléopâtre qui prenait des bains de lait d’ânesse, c’est un lait qui est très proche du PH de la peau, ça évite l’eczéma, et beaucoup de problèmes de peau, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, en Berry ou ailleurs, ça permettrait de relancer les naissances".

Vous êtes intéressés pour vous lancer dans l'élevage de Grand Noir et relancer la filière ? Contactez au plus vite l'Association des Ânes Grands Noirs du Berry au 02.48.60.09.11 ou via sur leur page Facebook.