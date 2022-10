Vendée : l'angoisse du retour de la grippe aviaire sur le marché de Challans

"Le marché de Challans, quand j'ai commencé il y a 12 ans c'était une quinzaine de particuliers qui venaient vendre leurs volailles, c'était trois marchands professionnels, c'était une entité", raconte Jérôme Froger, éleveur et vendeur de volailles venu de Melay dans le Maine-et-Loire. Mais la grippe aviaire est passée par là, perturbant le fonctionnement de ce marché emblématique. "Maintenant c'est réduit à néant, on est seul car on ne peut pas venir avec des collègues, on vit un peu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête".

Marché aux volailles de Challans, poules © Radio France - Yves-René Tapon

"On vit avec une épée de Damoclès sur la tête" dit un éleveur

Le monde agricole vit dans l’angoisse du retour de la grippe aviaire. 4 cas ont été recensés en Vendée depuis début octobre (dont 3 fois dans des élevages de dindes). À chaque fois, les élevages sont entièrement euthanasiés. Et partout dans le département les volailles doivent être confinées en bâtiment ou sous des filets.

Sur le marché, Jérôme Froger est obligé de ne venir qu'une semaine sur deux, en alternance avec un collègue "pour éviter de mélanger les volailles". Mais pour lui, "mieux vaut venir tous les 15 jours que ne pas travailler du tout". D'ailleurs des particuliers continuent de venir acheter des poules pour leurs poulaillers : "On protège les poules avec des filets pour éviter le contact avec les animaux sauvage, il y aura peut être des vaccins dans l'avenir ce serait bien", confie ce retraité.

La volaille est de retour sur les étals © Radio France - Yves-René Tapon

"On ne sait pas si on travaille pour rien". Laetitia Grondin

Un peu plus loin, sous les halles, Laetiita Grondin, de la ferme de la Couartiere à Bois-de-Céné vend des poulets prêts à consommer: "Pour l'instant, on a de la volaille mais pour combien de temps on ne sait pas, on ne sait pas si on travaille pour rien, on n'a pas de tests car on n'est pas encore dans la zone de protection. Les vétérinaires viennent voir (...) On fait avec, on n'a pas le choix si on veut survivre (...)".

D'ordinaire dans cette ferme, les volailles grandissent en plein air mais il a fallu, là aussi, les confiner. "C'est plus de manutention car il faut pailler, et puis une volaille est mieux en liberté, la viande est mieux finie, il y a plus de muscles. Ça coûte cher d'installer des filets donc pour l'instant elles sont en bâtiment", regrette cette productrice, fataliste : "Comme le Covid, il faut que ça se passe".

'Ce deuxième épisode risque de mettre l'entièreté de la filière à plat' estime le député Philippe Latombe

Invité de France Bleu Loire Océan ce mardi, le député Modem du secteur Philippe Latombe pense _"qu'il faut aller plus loin (_que les mesures actuelles). 3 cas sur 4 sont sur de la dinde, on se pose des questions s'il n'y a pas d'autres vecteurs que l'avifaune sauvage, à savoir les camions qui transportent les aliments, les personnes qui font de l'entretien ou de la maintenance dans les bâtiments. Donc il faut sans doute renforcer les mesures de biosécurité. On a passé un premier épisode très compliqué, le deuxième risque de mettre l'entièreté de la filière à plat et on ne pourra pas la relever", concluait l'élu de la 1ère circonscription de Vendée La Roche-sur-Yon Nord Challans.

