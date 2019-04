L'Angus, une vache rustique, débarque dans le Cher

Bannegon, France

Laurent Picq et sa fille placent beaucoup d'espoir dans cette vache Angus, car ce bovin de petite taille a des qualités vraiment intéressantes. Elle se nourrit avec peu et sa viande est très goûteuse. Parfait pour mieux la valoriser. Les premiers veaux sont nés cet hiver. Pour l'instant, elles ne sont que huit dont seulement quatre en âge de vêler. Des vaches Angus achetées en Haute-Vienne. Pas bien grandes mais très attachantes avec leur bouilles bien rondes : " Sur les quatre qu'on a achetées en premier, on a eu trois veaux, raconte Aurore Picq. Et on en a rachetées quatre plus jeunes qui feront leur veau en 2020. Elles sont vraiment gentilles, dociles et naturellement sans corne. On va essayer de monter à quinze bêtes."

Trois veaux sont nés cet hiver © Radio France - Michel Benoit

Certaines sont noires, d'autres rousses. Pas difficiles à nourrir. Un atout avec les sécheresses qui risquent de se multiplier et des fourrages sans doute moins abondants. Les vaches Angus peuvent rester tout l'hiver dehors. Leur viande au goût persillé est également très appréciée. C'est aussi ce qui intéresse Laurent Picq. Pour lui, la viande, c'est comme le vin : " Il y a des grands crus dans le vin. La viande, c'est pareil. Les consommateurs en mangent moins, mais ils en veulent de la bonne, voire de la très bonne pour les repas avec des amis. A nous de leur proposer."

La race Angus est une vache de petite taille. © Radio France - Michel Benoit

Comptez 20 euros le kilo... beaucoup plus pour les morceaux nobles, en vente directe. Moins de dix animaux par an...et pas tout de suite : " Pour l'instant, on crée le cheptel. On garde donc les femelles, précise Laurent Picq. Il va falloir attendre, mais on a déjà de la demande. On veut vraiment être parmi les premiers pour occuper cette niche en termes de marché." Une race déjà présente dans l'Indre, et en Creuse : la priorité sera aussi de créer un Herd Book pour la race Angus, en France, pour éviter les dérives.