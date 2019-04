L'annulation de la projection d'un documentaire sur la pêche fait polémique à Capbreton

Landes, France

Polémique à Capbreton! La projection de "La bataille de la ressource", documentaire de la chaîne Seasons, devait avoir lieu le 20 avril 2019 à 18h30 au cinéma Le Rio. Elle était annoncée depuis le 26 mars mais elle n'aura finalement pas lieu. La gérante du cinéma déprogramme la projection. D'après l'Association de défense des ressources marines (ADRM), elle a reçu des pressions.

C'est vraiment un cas de censure. - Philippe Garcia, secrétaire de l'ADRM

L'association crie au scandale et à la censure. Elle dénonce les pressions subies par la gérante du cinéma par "le maire en personne et la gendarmerie. Il y avait des gens qui ne voulaient pas que cette projection ait lieu. Et ces personnes risquaient d'en venir aux mains." Philippe Garcia ne décolère pas. "Il suffit qu'un groupe de personne lève le doigt et dise on n'est pas d'accord". "Là c'est vraiment un cas de censure". Pour l'association qui veut mettre en lumière la surpêche dans nos océans, il y a une volonté de cacher les effets néfastes de la pêche maritime professionnelle. "Le maire défend la pêche et les intérêts économiques de sa ville".

Des menaces de manifestations voire de débordements

De leur côté, la mairie de Capbreton et la gendarmerie disent avoir alerté la gérante du cinéma sur les éventuels débordements que pourrait susciter la projection de ce documentaire. Le maire de Capbreton, Patrick Laclédère assume: "oui j'ai appelé la gérante pour la prévenir. Je connais bien les pêcheurs de Capbreton qui m'ont dit que si cette projection avait lieu, ils étaient prêts à faire quelque chose." Un courrier du Comité régional des pêches prévient le maire de Capbreton: "Le monde de la pêche du Pays basque, des Landes et Bassin d'Arcachon se mobilisera à l'occasion de cette projection."

Je suis là pour assurer la sécurité. -Patrick Laclédère, maire de Capbreton

Dans ce contexte, la mairie et la gendarmerie ont prévenu la gérante du cinéma. "Je suis là pour assurer la sécurité et le respect de l'ordre publique." Il n'y a pas eu de pressions, martèle le maire de Capbreton.

La projection "La bataille des ressources" n'est pour le moment pas programmée dans les Landes.