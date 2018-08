Cairanne, France

Le ministère de l'Agriculture a officiellement homologué le cahier des charges de l'Appellation d'Origine Contrôlée Cairanne. L'arrêté est paru au Journal Officiel le 25 juin 2018. Le terroir AOC concerne prés de 950 hectares de vignes et prés de 120 viticulteurs.

C'est accéder à la Ligue des Champions, la catégorie suprême" Denis Crespo, vinificateur à Cairanne

A la cave de Cairanne qui rassemble prés de la moitié des viticulteurs, le vinificateur Denis Crespo considère que cette homologation de l'AOC facilitera la conquête des marchés d'Europe du Nord et d'Amérique du Nord : "quand on est en cru comme nos voisins, ça permet de s'exporter. Ça a ouvert pas mal de portes aux Vaqueyras, Rasteau ou Chateauneuf pour faciliter la commercialisation. C'est comme la ligue des champions : on entre dans la catégorie suprême. Pour l'avenir, c'est un bel essor pour les villages et les vignerons".

Produire mieux sans augmenter les tarifs de l'AOC Cairanne

Le responsable de la cave de Cairanne estime que l'homologation garantit la qualité et les prix de l'AOC Cairanne car "le cahier des charges est assez exigeant : il impose des vendanges manuelles et moins de soufre. Des terres qui produisaient du Cairanne Village sont exclues car elles n’étaient pas qualitatives". Denis Crespo insiste sur la volonté de "se servir de cet AOC pour aller chercher de nouveaux clients sans leur mettre un coup de barre sur les prix". Denis Crespo ajoute qu'il n'est "pas écrit dans le cahier des charges qu'il faut augmenter les tarifs de 15 ou 20%".