L'appel à l'aide des pêcheurs occitans rassemblés à Sète

Ras le bol. C'est le message qu'ont fait passé près de 150 pêcheurs ce jeudi matin à Sète. Ils dénoncent leurs difficultés au quotidien : le prix du gazole et la réduction des espaces de pêche décidée par l'Union européenne. "La journée morte de ce jeudi doit faire prendre conscience à nos concitoyens des conséquences d'un monde sans pêcheurs", alerte Bernard Perez, le président du CRPMEM, le comité des pêcheurs d'Occitanie.

La réglementation européenne va interdire la pêche dans les aires marines protégées qui représentent 75% de la mer Méditerranée. "On va tous être concentrés dans un quart de l'espace, il n'y aura pas assez de place et pas assez de poissons", explique Patrice Duprat.

Leur détresse ne s'arrête pas là : l'achat du gazole équivalait à 20% de leur chiffre d'affaires avant la flambée des prix, il atteint désormais 50 voire 60%. "C'est invivable, on va tous crever et les Français ne mangeront plus de poisson !", insiste Patrice Duprat.

Les délégués syndicaux ont été reçus par le délégué départemental à la mer. Ils ont obtenu un rendez-vous dès aujourd'hui avec le représentant en charge de la zone méditerranée en fin d'après-midi.