L'appel à la vigilance des éleveurs de volailles du Loiret après un cas de grippe aviaire dans le gâtinais

Passées les premières mesures d'urgence prises après la découverte d'un cas de grippe aviaire dans un élevage de Beauchamps-sur-Huillard , dans le Loiret, il faut maintenant en prendre d'autres, pour éviter tout nouveau cas, la hantise des éleveurs. Ce mercredi 26 octobre, les services de la préfecture du Loiret ont procédé tout de suite à l'abattage de toutes les volailles de l'élevage, soit près de 8.000 bêtes, mais il faut maintenant aller plus loin.

ⓘ Publicité

Ludovic Giry, agriculteur à Teillay-Saint-Benoît dans le Loiret et représentant de la filière avicole dans le département sort de la préfecture, deux jours après la découverte de ce cas. Et il confie l'angoisse de ses collègues, face au risque de propagation de ce virus. "La grippe aviaire, c'est devenu notre hantise aujourd'hui. Depuis l'arrivée du virus en 2004 dans le département, où il y avait un cas tous les six, sept ans, maintenant c'est tous les ans, voire tous les six mois".

120 éleveurs concernés par des mesures de protection

D'où l'importance de maîtriser le risque de propagation, en mettant en place des mesures de contrôle et de protection. Un arrêté préfectoral doit les préciser, mais Ludovic Giry explique que 120 éleveurs seront concernés par ces mesures, dans un rayon maximum de 20 kilomètres autour de l'exploitation touchée. C'est plus de la moitié des éleveurs du Loiret, parce que la zone concernée est celle où la filière avicole est la plus concentrée.

Des mesures de protection sont en place dans un rayon de 20 kilomètres - Capture écran google maps

Première mesure, dans un rayon de trois kilomètres autour de ce cas de grippe aviaire : l'interdiction de transporter des animaux vivants. "Aucun animal ne doit sortir de cette zone, on attend des dérogations pour savoir comment faire avec les exploitations qui produisent des œufs frais, il va falloir qu'elles puissent continuer à travailler" explique Ludovic Giry. Et dans une zone de 20 kilomètres, toutes les bêtes seront testées, tous les jours, pendant 21 jours, puis neuf autres jours, soit par les services de l'État, soit par les éleveurs.

Un appel particulier lancé aux particuliers qui ont des poulaillers

Mais c'est aussi aux particuliers que Ludovic Giry s'adresse : "tout le monde est concerné et doit contribuer à empêcher la propagation. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens d'avoir une basse-cour, mais pour les particuliers, on leur demande d'enfermer leurs volailles, ou de couvrir les poulaillers, c'est normalement la règle". L'éleveur loirétain les appelle aussi à la vigilance quand ils entrent dans leur poulailler, "il faut changer de chaussures, voire de vêtements, c'est un virus qu'on trouve dans les déjections notamment et qu'on transporte de cette façon".

Particuliers, éleveurs, amoureux de la nature, chasseurs, tout le monde est appelé, par ailleurs, à signaler les cas suspects de mortalité chez les animaux domestiques comme sur des volatiles à l'état sauvage. "Surtout il ne faut pas toucher la bête, ne pas la déplacer, et prévenir les services de l'Etat" appelle Ludovic Giry. "S'il y a une suspicion, il ne faut pas la cacher, il faut en parler". Le représentant de la filière avicole précise que ses collègues se relaient chaque jour auprès de l'éleveur touché à Beauchamps-sur-Huillard. "On fait tout pour ne pas le laisser seul, même si on ne peut pas aller le voir, parce que quand ça vous arrive, c'est très dur, vous savez".