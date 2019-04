La FRSEA voit rouge après l'appel à recenser les champs orange

Eau et Rivières de Bretagne a lancé un appel à recensement des champs orange. L'association écologique appelle à photographier les champs traités avec des pesticides de synthèse. La FRSEA a demandé à l'État de condamner ce qu'elle estime être de la délation.

Un champ traité avec des pesticides de synthèse, selon Eau et Rivières

Bretagne, France

La polémique est particulièrement vive sur les réseaux sociaux. Eau et Rivières appelle les promeneurs à photographier les champs orange. L'objectif est de les recenser, les mettre sur une carte et demander à la préfecture de région d’interdire les pesticides de synthèse. La FRSEA estime qu'il s'agit de délation et demande à l'Etat de condamner ses pratiques.

Recensement citoyen ou délation?

Jean-Alain Divanac, vice-président de la FDSEA du Finistère s'interroge : "Où met-on les limites ? Va-t-on finir par demander de dénoncer son voisin parce qu'il prend des bains plutôt que des douches ?"

Arnaud Cugery, directeur d'Eau et Rivières s'étonne de la réaction des FDSEA et estime qu'il ne s'agit pas de délation puisqu'il n'y a pas d'infraction. "Il ne s'agit pas de mettre à l'index des agriculteurs. Il s'agit de mettre des photos de paysages sur une carte, pour recenser des pratiques et demander l'interdiction des pesticides de synthèse à la préfecture de Région."