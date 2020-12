L'appel des agriculteurs de Haute-Vienne : "Mangez fermier" pour les fêtes

Les agriculteurs de Haute-Vienne lancent l'opération "Mangez fermier 87" pour inciter le public, les entreprises et les collectivités à acheter et à consommer local lors des fêtes, à travers des chèques cadeau et des bons d'achats à offrir, pour se fournir en produits locaux.

C'est la Chambre d'Agriculture de Haute-Vienne qui lance cette opération, à destination notamment des entreprises et des collectivités, en leur proposant de commander des bons d’achats d’une valeur de 5 €, pour leurs salariés ou les habitants de leur commune, ainsi que des chèques cadeaux d’une valeur de 10 €, à dépenser chez les producteurs fermiers du département. Une façon de soutenir les agriculteurs du département, et de tenter de trouver de nouveaux débouchés pour les producteurs locaux en cette année évidemment difficile, marquée par des difficultés liées au contexte en général et à la fermeture des restaurants en particulier.

Les circuits courts atteignent leur vitesse de croisière

Une année aussi marquée par le succès des circuits courts, du moins au début de la crise. Car depuis mars, les choses ont changé. Le Drive Fermier de Haute-Vienne, par exemple, qui regroupe une trentaine de producteurs, a connu il y a huit mois une véritable explosion. "On est monté au plus fort à plus de 300 commandes par semaine, au mois d'avril" explique Emilie Bouriel, Animatrice Circuits courts à la Chambre d'Agriculture de Haute-Vienne. "Et actuellement on est autour d'une centaine de commandes" ajoute-t-elle, "c'est la vitesse de croisière qu'on aimerait vraiment conserver".

Emilie Bouriel et Bertrand Vanteau, lors de la présentation de l'opération "Mangez fermier" © Radio France - Alain Ginestet

Ce que confirme Stéphanie Allonneau. Elle s'occupe de la promotion de l'Agri-Tourisme à la Chambre, et estime qu'il vaut mieux, sur le long terme, un volant de clients raisonnable, mais constant. "On a des gens qui resteront fidèles à ces débouchés commerciaux, soit qu'ils ne pouvaient plus fréquenter, soit qu'ils ont découvert" analyse-t-elle, "et puis je crois que le contact direct avec les producteurs et la qualité des produits font aussi la différence, et c'est ce qui nous permet de fidéliser vraiment la clientèle".

La crise sanitaire aura, au moins, permis cela : redécouvrir ce qui est produit près de chez nous, y compris quand on habite à la campagne. Le Drive Fermier de Haute-Vienne dispose aujourd'hui de huit points de retrait dans le département, dont six hors de Limoges.

> Pratique - "Mangez fermier 87 ". Entreprises et collectivités peuvent passer commande à l’adresse suivante : achats@haute-vienne.chambagri.fr. Les chèques cadeaux sont disponibles et payables en ligne sur le site : https://www.drive-fermier.fr/limoges. Les détenteurs des bons d’achats pourront localiser le réseau de producteurs participants sur la carte interactive avec le lien suivant : https://cutt\.ly/RhoEMIR. Ces bons d'achats et ces chèques cadeaux ont une durée de validité allant jusqu'au 31 janvier 2021. Ils sont utilisables chez les producteurs participant à l’opération, adhérents au réseau Bienvenue à la Ferme, présents sur le Marché de Noël de Limoges (à partir du 12 décembre), ou sur le Drive Fermier.