Après plus de 180 attaques en six mois, l'Ariège écrit à Emmanuel Macron pour abandonner le projet Life Ours

156 attaques en six mois et encore, le chiffre n'est pas actualisé depuis le 20 juillet. D'autres attaques de troupeaux auraient été recensées dans l'Ariège depuis cette date.

La situation est "catastrophique", selon les mots d'Alain Servat. "Les bergers ne veulent plus revenir", assure le président de la fédération pastorale départementale, "ce qui provoque des répercussions sur l'activité touristique".

Il a cosigné, avec la présidente du département, Christine Téqui, une lettre adressée au président de la République. Le courrier débute par une interpellation directe d'Emmanuel Macron :

Monsieur le Président de la République, vous connaissez parfaitement les difficultés rencontrées par les éleveurs dans nos Pyrénées Ariégeoises

Une référence à la rencontre qui remonte à plus d'un an entre Emmanuel Macron et Philippe Lacube, le président de la Chambre d'Agriculture locale, et troisième signataire de ce texte. Le Président de la République aurait à ce moment là affirmé "vouloir le retrait des ours les plus prédateurs et la mise en place d'instances locales de gouvernance dotées de réels pouvoirs de décision".

Un projet de sauvegarde de l'ours à 8 millions d'euros

Mais ces trois figures locales s'insurgent aujourd'hui contre le "déni de démocratie" que représente, selon eux, le projet Life Ours Pyrénées. En mai dernier, le bruit court qu'un projet de protection de l'ours des Pyrénées serait dans les tuyaux. Avec à la clé, près de 8 millions d'euros financés en grande partie par l'Union Européenne.

La socialiste Christine Téqui, présidente du conseil départemental de l'Ariège, le 30 juillet 2021. © Radio France - Marion Bothorel

Depuis, les instances locales "n'ont pas eu accès officiellement à l'intégralité du projet", toujours d'après ce courrier. "Nous demandons le retrait pur et simple de ce dossier", martèle Christine Téqui, la présidente du Conseil départemental de l'Ariège. "La cohabitation est impossible sans impacter l'économie touristique et pastorale. Il faut faire un choix : on ne peut pas mettre un canari et un chat dans une volière et nous avons fait ce choix" explique l'élue.

Les acteurs locaux demandent des "tirs létaux"

Avec d'autres membres de la chambre d'agriculture, Philippe Lacube s'est positionné il y a quelques jours pour la "mise en place de tirs létaux" sur des "ours voraces", calculés sur ceux permis pour les loups. Face à la détresse des éleveurs, le président de la Chambre d'Agriculture l'affirme : "cette question nous concernera tous bientôt", car les bergers veulent de moins en moins monter en estives, à cause des risques d'attaques, "l'ours va descendre et il est déjà descendu".

L'ours est présent, en plus du Couseran, dans le Massif de Tabe, près de Prades, également dans les vallées haute-garonnaises comme à Melles, et jusque dans les Hautes-Pyrénées.