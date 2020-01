L'arrêté d'interdiction en partie levé pour les conchyliculteurs de l’étang de Thau

La récolte, la commercialisation et la consommation des huîtres, moules et palourdes est à nouveau possible sauf dans le secteur Marseillan-Mèze ou les seuils bactériens (E. Coli) sont dépassés. L'interdiction est donc partiellement maintenue.