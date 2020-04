L'asperge arrive sur les tables alsaciennes

La saison des asperges démarre avec le weekend pascal, elle doit durer jusqu’au 10 juin. Les premières pointes se sont montrées ces derniers jours sur les parcelles sablonneuses, du côté de Hoerdt.

Malgré le confinement, la majorité des parcelles sera exploitée cette année. 80% des producteurs ont décidé de maintenir leur campagne 2020. Ils ont trouvé des bras.

700 personnes se sont portées volontaires pour donner un coup de main. Il faut en tout 400 à 450 saisonniers pour cueillir les asperges. Ce revenu pourra se cumuler exceptionnellement avec un RSA ou avec le salaire perçu par un employé actuellement en chômage technique.

"On a eu beaucoup de sollicitations", indique Jean-Charles Jost, le président de l’association pour la promotion de l'asperge d'Alsace, "les gens qui sont confinés, en arrêt, en chômage partiel et donc on a négocié avec les services de l’État et la Dirrecte."

La fermeture des frontières a privé l'Alsace de ses saisonniers venus de l'Est

Évidemment, les producteurs, qui travaillent en général avec des saisonniers expérimentés venus de Pologne ou de Roumanie, s'attendent à devoir former cette nouvelle main d’œuvre improvisée. "C'est vrai que ce n'est pas toujours la promenade de santé, récolter les asperges, il faut être physiquement en forme !" prévient Jean-Charles Jost.

L’asperge 2020 s’annonce d’une qualité exceptionnelle, particulièrement goûteuse, assure l'association pour la promotion de l’asperge d’Alsace, qui rassemble 45 producteurs dont la coopérative de Hoerdt, qui compte elle-même une vingtaine de producteurs d'asperges.

La filière compte sur les consommateurs pour la soutenir. Les restaurateurs et les cantines, qui absorbent un général un quart de la production printanières, sont fermés. La grande distribution s'est engagée à proposer des bottes d'asperges alsaciennes dans ses rayons.

Les bonnes années, l’Alsace produit près de 2.000 tonnes d’asperges, sur 450 hectares. 70% de la production provient du seul Bas-Rhin.