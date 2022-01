L'Assemblée nationale entame l'examen de la réforme de l'assurance récolte pour les agriculteurs

L'Assemblée Nationale examine mercredi 12 janvier le projet de loi sur la réforme de l'assurance récolte. Le texte doit permettre de mieux indemniser les agriculteurs, de plus en plus touchés par les aléas climatiques.

Gels, inondations, sécheresses à répétition... les députés se penchent mercredi 12 janvier sur une refonte de l'assurance récolte, visant à mieux indemniser les agriculteurs face à des calamités climatiques de plus en plus fréquentes. Le gouvernement veut mettre fin au système actuel d'indemnisations. Il est pour l'instant basé sur deux régimes. Le premier, cofinancé par les agriculteurs et l'État, exclut certains pans de l'agriculture (viticulture et grandes cultures) et ses délais sont jugés trop lents. Le second est le système assurantiel privé mais subventionné à 65% par l'État, déficitaire et souscrit par moins d'un tiers des agriculteurs car jugé trop cher.

Le projet de loi examiné à partir de mercredi par l'Assemblée nationale prévoit un nouveau système qui comptera trois étages. L'agriculteur devra se débrouiller seul en cas de pertes inférieures à 20%, passé ce seuil, les assurances prendront le relai (jusqu'à un certain point encore à définir). Enfin, en cas de pertes majeurs l'État indemnisera directement l'agriculteur. Pour inciter les producteurs à s'assurer, l'État prendra en charge une grande partie du coût de l'assurance (comme c'est déjà le cas aujourd'hui) mais versera moins d'argent aux non-assurés, même en cas de pertes lourdes.

Accueil mitigé des syndicats

Le projet a été bien accueilli par la FNSEA, le syndicat majoritaire. La réforme est en revanche rejeté par la Confédération paysanne, qui estime qu'elle va laisser trop d'exploitants sans indemnités et donner encore trop de latitude aux assureurs. De son côté, le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie défend un projet visant à instaurer un "régime universel de protection de nos agriculteurs face au changement climatique" et qui doit "permettre de créer l'architecture de ce nouveau système, accessible, plus lisible et universel." Le gouvernement souhaite que le projet de loi puisse boucler son parcours parlementaire d'ici la fin de la législature, en vue d'une entrée en vigueur au 1er janvier 2023.