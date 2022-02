L'association animaliste L214 dévoile des images tournées dans un élevage de canards du Gers

Ce sont de nouvelles images choc qui ne manqueront pas d'alimenter le débat sur le bien-être animal. A quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, à Paris, l'association de défense des animaux L214 dévoile une nouvelle enquête dans le Gers. Au total, 25 minutes filmées en novembre et en décembre 2021 dans un élevage de la commune de L'Isle-Bouzon.

On y voit notamment une salle de gavage où sont enfermés près de 2.000 canards. Les palmipèdes vivent dans des cages collectives métallique. Selon l'association, le sol grillagé entraîne des lésions sous les pattes des canards. Ces blessures dégénèrent ensuite en infection et peuvent provoquer des œdèmes inflammatoires.

Une densité trop importante, des caisses non conformes

L214 dénonce également la densité à l'intérieur des cages qui "ne permettent pas aux animaux d'étendre leurs ailes, ce qui est une exigence de la réglementation", est-il écrit dans un communiqué de presse. L'association s'inquiète aussi des conditions de transport des volatiles depuis les salles de gavage vers l'abattoir : les caisses, trop basses, ne seraient pas conformes à la loi. De plus "dans les caisses de transport empilées, rien n’est fait pour éviter que l’urine et les fèces des canards s’écoulent sur ceux qui sont placés aux niveaux inférieurs", poursuit l'organisation.

Sébastien Arsac, co-fondateur de l’association L214 estime que le fait que "le foie gras soit considéré comme une tradition ne doit pas nous empêcher de voir toute la souffrance des animaux liée à sa production. Cette souffrance n’est pas seulement le fait du gavage, mais aussi de l'enfermement en cage, des manipulations et de toutes les étapes de transport."

Il faut considérer les animaux pour ce qu'ils sont : des individus sensibles et doués de conscience et non des ressources à notre disposition. - Sébastien Arsac, co-fondateur de l'association L214

Pour accompagner cette nouvelle vidéo, L214 détaille le trajet des canards destinés au foie gras. Les volailles sont nées dans le couvoir Canibride, situé dans les Deux-Sèvres. Elles sont ensuite transportées et élevées dans une exploitation située dans le Lot-et-Garonne, puis déplacées dans le Gers pour la phase de gavage, avant d’être rechargées dans des camions pour un abattoir de Vic-Fezensac (Gers).

L'élevage intensif, propice au développement de la grippe aviaire ?

Selon l'association : "cette spécialisation de chacun des maillons de la filière entraîne plusieurs étapes de chargement, transport et déchargement des canards sur des zones géographiques éloignées, ce qui est propice à la diffusion de la grippe aviaire. Au-delà de la concentration des animaux , le dysfonctionnement du foie des oiseaux gavés entraîne une défaillance du système immunitaire des animaux, également propice au développement des virus."

Ces nouvelles images alimentent forcément les débats autour de l'élevage et de la condition animale, à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle. A Toulouse, les bouchers et volaillers du marché Victor Hugo sont globalement divisés, même si tous sont unanimes pour dire qu'il faut éviter les généralités sur les élevages et les abattoirs.

Les bouchers et volaillers divisés sur ces images choc

De son côté, Kévin estime que "ces vidéos de L214 sont importantes car cela soulève des questions politiques et économiques importantes. Malheureusement le propos est parfois dans le faux ou dans l'exagération. Ils vont parfois chercher ce qu'il y a de mal, c'est normal, mais tout ce qui va bien est gommé." Ce boucher poursuit : "le fait de tuer des animaux, ce n'est jamais beau. Et c'est important que L214 mette en avant les défaillances, mais c'est aussi important de faire la part des choses."

Depuis quelques années les gens sont beaucoup plus soucieux de ce qu'ils mangent, surtout quand c'est de la viande. Il y a une diminution de la quantité de viande consommée, mais les gens mangent des meilleurs produits - Kévin, boucher à Toulouse

Marie-Christine de son côté refuse de regarder les vidéos de L214 : "je trouve que c'est de la propagande. Il ne faut pas faire n'importe quoi, je suis d'accord avec eux, mais ce sont des méthodes un peu borderline." Cette bouchère poursuit : "ils ne montrent que ce qu'il ne faut pas montrer, et tous les abattoirs ne sont pas de la même trempe. Il ne faut pas faire tourner des choses qui n'existent que ponctuellement. C'est un peu extrémiste quand-même."

L'association L214 annonce porter plainte pour maltraitance contre l'élevage du Gers où ont été tournées les images et contre la société de transport.