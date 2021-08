L'association des jardins familiaux de Carpentras affiche complet et cherche un nouveau terrain

Les jardins familiaux de Carpentras ont été créés en 2012 et la dernière tranche sur un grand terrain au nord-ouest du centre-ville a été terminée ce printemps. Les 67 parcelles sont occupées et la liste d'attente continue à s'allonger. La mairie souhaite ouvrir un nouvel emplacement.

Ces jardins familiaux appelés autrefois jardins ouvriers sont destinés à public à faibles revenus et favorisent le lien social dans les zones urbanisées. Les critères de mise à disposition d’une parcelle sont d'avoir de faibles revenus, généralement ne pas être pas imposable, ne pas posséder de jardin et ici habiter Carpentras. Les parcelles sont de 100 m2 avec un chalet en dur et elles sont destinées bien sûr en priorité à la culture potagère. Seulement ces jardins familiaux au nord-ouest de la cité comtadine sont désormais complets et la liste d’attente comporte à ce jour une centaine de demandes.

Aussi la municipalité et l’Association des jardins familiaux de Carpentras recherchent un terrain agricole d'environ 3 à 4 000 mètres carrés a moins d'un kilomètre du centre-ville afin d'y implanter vingt nouvelles parcelles de jardins familiaux.

Géraldine est jardinière ici depuis deux ans et cultive des fèves, des tomates, des petits pois, des haricots verts, des carottes, des radis ou des pommes de terre © Radio France - JM Le Ray