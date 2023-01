L'association des toreros français soutient la bouvine : "Nous sommes les vrais animalistes"

Course camarguaise dans les arènes de Nîmes

Une série de propositions pour réformer la bouvine ont été relayées dans une tribune publiée dans le journal Le Monde le samedi 7 janvier dernier. 50 personnalités politiques l'ont signée. Comme le rappelle pourtant Le Monde : "Contrairement à la corrida, la bouvine est une tradition du Sud de la France et correspond à un ensemble de jeux et spectacles taurins, sans mise à mort de l’animal." Des gardois, d'ailleurs, se mobilisent pour faire entrer l’univers de la bouvine au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco . Et c'est au tour de l'association des toreros français, ce lundi, de répondre à la tribune publiée dans les colonnes du Monde.

Dans son communiqué, l'association rappelle que la corrida, d'abord, a été menacée dernièrement, avec la proposition de loi du député Aymeric Caron. "Nous le savions, nous l'avions dit, nous l'attendions, et aujourd'hui c'est une autre forme de tauromachie qui se voit menacée : la Bouvine", avant d'ajouter : "demain ce sera au tour de la chasse sous toutes ses formes, de la course landaise, de l'équitation, de la consommation de viande.".

Dans une forme de provocation, le texte ajoute encore : "nous sommes les vrais écologistes, nous sommes les vrais animalistes". Message notamment pour Eddine Ariztegui, le conseiller municipal du Parti Animaliste de Montpellier à l'origine du texte publiée dans les colonnes du Monde.