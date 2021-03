L'association Générations Futures récidive

Elle porte sur les ventes effectuées en 2019 et en profite pour décerner les "Glyph'Awards" d'or, d'argent et de bronze. La Charente Maritime, la Gironde et la Marne figurent sur ce podium. A noter que les données déclaratives prennent en compte le code postal de l’acheteur. Ces chiffres correspondent donc à ce qui est utilisé dans le département et non pas à ce qui y a été vendu.

Le Vaucluse n'est "que" dixième.

Il s'y négocie 1 367 719 kilogrammes de pesticides. Principalement du souffre, du glyphosate et du kaolin. Les détails de ces études est à retrouver sur le site internet de l’association Générations Futures. Mais l'intention n'est pas de mettre les agriculteurs en accusation, le but en publiant ces données est plutôt d'inciter au dIalogue.