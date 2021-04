L'association L214 critique des élevages de poules au sol, en Bretagne et en Vendée

Dans une vidéo mise en ligne dans la nuit, l'association de défense des animaux L214 dénonce les conditions d'élevages de poules au sol, dont les œufs sont marqué "codes 2". Les images ont été tournées dans les Côtes d'Armor et en Vendée

Ces images vont choquer, une fois de plus, et c'est fait exprès. Dans la nuit, l'association de défense des animaux L214 a publié une vidéo de poules élevées au sol. Les images ont été tournées dans deux élevages, dans les Côtes d'Armor et en Vendée entre septembre 2020 et janvier 2021.

L'un de ces poulaillers compte 30.000 volailles et montre des gallinacés entassés sur des étagères, sans accès à l'extérieur ni à la lumière naturelle. On peut voir aussi des poules déplumées, en train de mourir, ou d'autres en train de piquer les entrailles de leurs congénères.

Pour L 214, l'élevage au sol cumule "toutes les caractéristiques de l'élevage intensif", évoquant de "bâtiments fermés de plusieurs dizaines de mètres de long, remplis de structures métalliques de plusieurs étages, sans paille ni litière, stress et maladies provoquant du "picage" entre poules et du cannibalisme, oiseaux malades ou blessés, laissés sans soin, cadavres laissés au milieu des poules".

L'association demande à la grande distribution de cesser de vendre des œufs de catégorie 2, issus de poules vivant dans de tels élevages. Ce type de production a doublé "en cinq ans suite à l'abandon des œufs de poules en cage par les supermarchés". L'élevage au sol représente 12% de la production, contre moins de 50% pour l'élevage en cages, selon l'interprofession de l’œuf.

"Rares sont les bâtiments "cages", qui, quand on les transforme, ont assez de terrain pour faire du plein air", répond le président de l'interprofession à l'AFP. "Il y a 48 millions de poules pondeuses en France. Si on devait toutes les mettre en plein air ou en bio il faudrait plus de 20.000 ha de parcours, ce ne serait pas possible",