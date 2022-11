L'association L214 dénonce une situation de maltraitance animale dans un élevage du Libournais

La vidéo dure un peu plus de 2 minutes. L214 explique qu'elle a été prise à l'intérieur des bâtiments du GAEC La Cabanne sur la commune Les Peintures.

La caméra se dirige dans le noir dans une stabulation dans un état déplorable. On voit plusieurs vaches très amaigries gisant au sol dans plusieurs centimètres d'excréments. Certaines lèvent à peine un œil, on se demande si elles sont encore vivantes, elles n'ont que la peau sur les os et semblent incapables de se relever.

Ensuit la caméra film la salle de traite. Là les vaches sont debout mais peinent à se déplacer. Ce qui semble évident sur les images c'est que les installations sont dans un état lamentable, rarement nettoyées. Puis s'enchaîne une série de photos prises à l'extérieur des bâtiments, des clichés datés du mois de novembre 2022. Là encore on voit des vaches couchées très maigres dans une paille remplie de déjections.

Dans son communiqué L214 explique que cet élevage est l'un des plus gros de Gironde avec plus de 300 vaches et une production de plus de 2 millions de litres de lait par an.

Selon l'association de défense des droits des animaux les services de l'Etat sont au courant de cette situation depuis 2021 mais n'auraient rien fait pour obliger le propriétaire à prendre soin de ses bêtes . L'association demande la fermeture immédiate de l'entreprise.