L'association L214 manifeste "en terrain conquis" à Amiens contre les pratiques industrielles d'élevage

Des poulets "enfermés", "accrochés vivants" et leurs photos exposées en plein centre-ville d'Amiens, place René-Goblet : l'antenne picarde de l'association L214 vient de sensibiliser au sort des volailles élevées et abattues par le groupe LDC, propriétaire notamment de la marque Le Gaulois. Il s'agit d'une action menée conjointement dans 24 autres villes françaises, et qui a reçu un accueil très favorable de la part des Amiénois.

Un public favorable aux arguments de L214

Certains sont déjà convaincus et soutiennent les combats de L214. Parmi eux, beaucoup de jeunes parlent d'une prise de conscience et de mentalités à faire changer. D'autres Amiénois plus âgés, comme Francis, s'arrêtent par dégoût de la "malbouffe", souvent synonyme de maltraitance animale.

Une poignée seulement de passants préfère passer son chemin, comme Christelle, originaire de Soissons : "leurs méthodes sont contre-productives", lâche-t-elle, méfiante vis-à-vis de la réputation de l'association. Pourtant, lignes après lignes, les feuilles de pétition se remplissent. Certains consommateurs de la marque Le Gaulois s'engagent à cesser d'acheter les produits.

De quoi réjouir Martial Mouqueron, le co-référent de l'antenne d'Amiens : "il suffit de voir avec quel enthousiasme les gens écoutent nos arguments et signent les pétitions. Il n'y a pas de remarques désobligeantes, au contraire, on est en terrain conquis !" Et c'est par la pression des consommateurs qu'il espère faire plier les industriels.