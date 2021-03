L'association L214 mobilisée à Châteauroux pour la fin de la pêche

Une dizaine de membres de l'association de défense des animaux L214 étaient rassemblés ce samedi rue de la Poste à Châteauroux. Pancartes autour du cou et musique de faune marine en fond sonore, ils étaient présents pour la journée mondiale pour la fin de la pêche. Pendant trois heures (soit le temps maximum pour qu'un poisson pêché s'asphyxie) ils ont dénoncé les conséquences néfastes de la pêche pour les poissons. Le but : prôner un mode de vie vegan, alors que 1 000 milliards de poissons sont tués chaque année à travers le monde selon l'association.

Pour Jérôme Macé, référent L214 dans le Berry, les gens sont prêts à entendre ce message : "Aujourd'hui, une conscience se réveille partout et cette conscience va faire émerger un mode de consommation qui sera différent de celui qu'on a pu connaître."

Selon l'association, la communauté scientifique s'accorde sur le fait que les poissons sont dotés du matériel biologique nécessaire à une perception consciente de la douleur. Copier

Concernant les personnes qui vivent de la pêche, L214 souhaite qu'un accompagnement soit mis en place pour les aider à aller vers "une autre production plus végétalisée" pour qu'elles puissent avoir un métier "éthiquement et financièrement viable". Toujours selon Jérôme Macé : "On ne peut pas laisser ces personnes-là sur le carreau. Il faut leur donner une alternative. On n'est pas là pour mettre des gens dans une situation précaire." En plus de Châteauroux, l'action de L214 avait également lieu dans 38 autres villes en France.