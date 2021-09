L'association L214 porte plainte contre un élevage avicole du Morbihan

La vidéo tournée en août 2021 par l'association L214 a été publiée dans la nuit de mercredi à jeudi. Les images ont été tournées dans l'élevage du Pré de Limel à Ploërmel qui abrite 7000 poules et coqs reproducteurs.

Une plainte pour mauvais traitements...

On peut notamment y voir des animaux déplumés sur un sol en plastique. " Arrivés dans l’élevage à l’âge de 6 mois, ils vont y rester pendant un an, sans jamais avoir accès à l’extérieur, à une densité de 9 oiseaux par m2. Le sol de l’élevage est constitué de caillebotis en plastique et d’une litière qui n'est jamais changée durant leur cycle de vie. Au bout d'un an à peine, les poules et coqs reproducteurs de l’EARL du Pré de Limel sont dans un état misérable. Constamment affamés, fortement déplumés, ils seront envoyés à l’abattoir dans quelques semaines " explique L214 qui porte plainte auprès du procureur de Vannes pour mauvais traitements aux animaux commis par un professionnel.

...et un recours au tribunal administratif

L'association dénonce par ailleurs le projet d'extension de cet élevage qui prévoit d'avoir 30 000 poules et coqs reproducteurs d'ici 2022 . Elle annonce déposer un recours au tribunal administratif contre l'autorisation délivrée par le préfet du Morbihan. Les bénévoles de L214 mèneront une action place des Lices à Vannes ce jeudi 16 septembre de 12 h 15 à 13 h 45. Ils feront notamment signer une pétition contre ce projet.