Solidarité Paysans 27 primée pour son accompagnement des agriculteurs en difficulté

Créée il y a tente ans en France pour lutter contre l'exclusion en milieu rural, Solidarité Paysans dispose d'une antenne dans l'Eure depuis mai 2018. "On a 17 bénévoles qui accompagnent les agriculteurs en difficulté qui en font la demande" explique Fanny Marquet, l'animatrice de l'association installée au Neubourg. Le coup de pouce peut être varié "pour des problèmes techniques ou économiques mais on voit rapidement que la problématique est beaucoup plus globale".

On est souvent face à des personnes extrêmement isolées. le but, c'est de renouer du lien avec tous les partenaires agricoles - Fanny Marquet

"Dans toutes les campagnes, il y a des agriculteurs qui souffrent, soit par ce qu'ils ont fait de mauvais choix des accidents de la vie" abonde Philippe Dubuissson, agriculteur et trésorier de Solidarité Paysans 27. Encore faut-il que les agriculteurs ou leur famille appellent l'association lorsqu'ils se trouvent en difficulté, "c'est l'appel le moins facile mais il est extrêmement important" confie l'animatrice qui garantit écoute, anonymat et bienveillance.

Ensuite, une fois une synthèse de la situation effectuée, un binôme de bénévoles est envoyé sur l'exploitation pour un premier entretien.

C'est très dur d'exprimer une souffrance. C'est parfois le dernier rempart avec le geste ultime - Philippe Dubuisson.

Selon les données les plus récentes, la Mutualité sociale agricole a recensé 529 suicides d'agriculteurs en 2016. D'où la nécessité d'intervenir en amont. Les bénévoles peuvent être confrontés à de multiples situations : "Le monde agricole n'est pas aussi solidaire qu'on peut le penser. On a toujours des gens qui sont là pour guetter la chute potentielle d'un agriculteur pour récupérer les terres" analyse Fanny Marquet et d'évoquer parfois, comme situation de blocage, "la pression familiale en cas de reprise d'une exploitation".

On veut maintenir l'agriculteur pour qu'il soit digne et fier de son métier - Fanny Marquet

Six agriculteurs sont en ce moment accompagnés par Solidarité Paysans dans l'Eure et "ça permet de débloquer une lourdeur psychologique et sociale importante et de commencer des démarches administratives qui vont permettre à l'exploitation de sortir des difficultés".

L'association peut aussi donner un coup de main auprès des banques "en rééchelonnant des créances", auprès de la Mutualité sociale agricole avec "des prises en charge de cotisations" mais pas question de faire à la place de l'agriculteur, qui doit rester maître de son exploitation.

Solidarité Paysans 27 récompensée par le prix Cognacq-Jay

Ce vendredi 1er avril, l'association Solidarité Paysans de l'Eyre recevra le prix Cognacq-Jay catégorie Accélération. La fondation du même nom a en effet désigné, le 20 décembre dernier, pour sa sixième édition, les dix lauréats de son Prix 2021 sur la thématique "Inventer la solidarité sociale de demain". "5.000 euros en dotation financière et 10.000 euros pour accompagner l'association par de la prestation en communication et en accompagnement de projets" se réjouit Fanny Marquet.

On aimerait sensibiliser le grand public aux difficultés du monde agricole et aussi les agriculteurs pour qu'ils fassent appel à nous - Fanny Marquet

"On est à la recherche permanente de financement depuis quatre ans" justifie Philippe Dubuisson. Le prix arrive donc à point nommé.