L'association viticole champenoise tenait son assemblée générale autour de la question de l'environnement

Les vignerons de champagne étaient réunis au Millénium d'Epernay, ce jeudi 2 décembre, pour l'assemblée générale de l'association viticole champenoise.

Lors de son discours de clôture, le coprésident du comité et président de l'union des maisons de champagne , Jean-Marie Barillère, a félicité la filière pour une année commerciale record. "L'export a tiré l'économie du champagne vers le haut", a-t-il déclaré avant de donner les chiffres. En 2021, 315 millions de bouteilles ont été vendues, représentant un total de 5,5 milliards d'euros. L'économie du champagne a donc dépassé son niveau d'avant crise sanitaire. "Il faut cependant attendre la fin du mois de décembre pour faire un bilan complet des ventes", nuance le coprésident, qui souhaite rester prudent face à la montée du variant Omicron à l'approche des fêtes de fin d'année.

Les exportations ont principalement lieu vers les pays anglosaxons : "Les Etats-Unis sont en tête puis viennent l'Angleterre, le Canada et l'Australie", détaille Jean-Marie Barillère. "Ces pays là ont visiblement un sens de la fête, des réceptions à la maison, ce qui est moins le cas des pays asiatiques, par exemple, où l'on reçoit à l'extérieur", détaille-t-il.

Et ces exportations sont une bonne nouvelle pour les vignerons, confrontés cette année à une baisse de plus de 25% du rendement des vendanges. En cause : le mildiou, particulièrement présent cette année, en raison des fortes pluies, résultat du dérèglement climatique.

Innover pour s'adapter aux aléas du climat

Et c'est justement le dérèglement climatique qui était au centre des discussions lors de l'assemblée générale. "Les grands défis de demain, c'est évidemment l'innovation et la recherche dans le domaine des cépages", affirme Maxime Toubart, coprésident du comité champagne et président du syndicat général des vignerons.

"On cherche à gommer les phénomènes parfois excessifs de notre climat et donc la solution, c'est de trouver des cépages qui soient à la fois résistants aux maladies et qui soient compatibles avec le goût du champagne tel qu'on le connaît", explique-t-il.

Il compte donc bien accentuer la recherche sur ces sujets, même si ces innovations prennent du temps à se développer, entre 10 et 20 ans, selon le président du syndicat général des vignerons.