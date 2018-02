"Nous vous demandons, Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire @N_Hulot, d’abroger au plus vite ce nouvel arrêté." @ASPASnature



NON aux silencieux sur les armes de chasse !

Notre pétition (Signez et RT) ►https://t.co/DnVxuOvujOhttps://t.co/vwwGBSACuA