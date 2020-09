Mauvaise nouvelle pour les amoureux du vin et de la fête : l'édition 2021 de la Saint-Vincent Tournante est reportée à 2022 à cause du coronavirus. Une célébration d'une matinée aura lieu à la place au Clos de Vougeot fin janvier.

La crise du coronavirus cause une nouvelle annulation d’événement, et celle-ci est bien symbolique pour nous Bourguignons ! Prévue initialement les 29 et 30 janvier 2021, la fête de la Saint-Vincent Tournante qui devait avoir lieu à Puligny-Montrachet, Corpeau et Blagny est repoussée en janvier 2022. L'annonce est tombée vendredi 11 septembre 2020. "Les conditions sanitaires actuelles et les incertitudes liées aux décisions gouvernementales ne permettent pas aux organisateurs d'envisager cet événement en toute sérénité", indique l'organisation dans un communiqué.

L'édition 2021 au Clos de Vougeot

La fête est réduite à une demi-journée, le samedi matin, au Clos de Vougeot. "Il n'est cependant pas envisageable que nous oublions de fêter notre Saint patron en 2021, aussi la Confrérie des Chevaliers du Tastevin organisera une célébration de la Saint-Vincent Tournante en janvier 2021, autour du Château du Clos de Vougeot", détaille le Grand Maître de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin Vincent Barbier. Il n'y aura pas de dégustation. On ne sait pas encore quelle sera la jauge pour le public.