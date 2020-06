L'effarouchement des ours de nouveau possible pour les éleveurs en Ariège

L'arrêté signé par Elisabeth Borne et paru au Journal Officiel est désormais applicable. Reste maintenant à avoir l'autorisation de la préfecture pour qu'il puisse rentrer en vigueur. L'effarouchement est une technique d'intimidation souvent utilisée pour repousser les ours. Un arrêté du même type avait déjà été pris à la même période l'année dernière, mais pour une durée de six mois. Il n'était donc plus en vigueur et le nouvel arrêté vient le remplacer.

Deux techniques possibles

L'arrêté est très clair, il y a deux techniques possibles pour repousser l'ours. Une première en utilisant des objets lumineux comme des torches, des phares ou encore sonores avec des klaxons et des pétards. La seconde technique dite"renforcée" autorise des tirs de balle en caoutchouc à l'aide d'armes non létales pour repousser l'animal. En tout cas, ces deux techniques ne peuvent être utilisées que sur des estives où les bergers ont fait la demande. Depuis quelques semaines, de nombreux éleveurs ariégeois se plaignent d'attaques d'ours quasi-quotidiennes.

Un ours tué par une arme à feu

La tension est montée d'un cran depuis ce mardi et la mort d'un ours tué par une arme à feu à Ustou en Ariège. On estime qu'une quarantaine d'ours vivent dans la partie pyrénéenne du département, et leur présence dérange une grande partie des éleveurs et des fédérations pastorales qui se plaignent régulièrement des attaques sur les troupeaux de brebis.