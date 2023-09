L'effarouchement sonore testé dans la Manche pour empêcher les araignées de mer de ravager les parcs à moules

Les araignées de mer pullulent et ravagent les parcs à moules dans la Manche depuis plusieurs années.

C'est un vrai fléau pour les mytiliculteurs : les araignées de mer prolifèrent et ravagent les parcs à moules depuis sept ans sur les côtes de la Manche. Pour lutter contre cette prédation, les mytiliculteurs ont tenté plusieurs techniques : captures des araignées avant de les relâcher, casiers, protections sur les pieux. Sans grand succès. Il existe une autre technique qui était déjà utilisée par les producteurs de moules bretons : l'effarouchement sonore. Ce procédé a été testé dans la Manche cet été.

ⓘ Publicité

Le secrétaire d'Etat en charge de la Mer, Hervé Berville, avait annoncé lors d'une visite à Gouville-sur-Mer, Blainville-sur-Mer et Granville le 29 juin dernier que les conchyliculteurs manchois avaient maintenant eux aussi le droit d'effaroucher les araignées de mer. Le Comité régional de la conchyliculture a donc lancé une phase de test au mois de juillet, avec l'appui des scientifiques du Smel de Blainville, le syndicat Synergie mer et littoral. "Cette technique utilise le caractère craintif des araignées au bruit et aux vibrations pour tenter de les éloigner des élevages mytilicoles", explique Jean-Marc Jacquette, chargé de gestion au Comité régional de la conchyliculture.

Des bruits de chaînes pour faire fuir les araignées

Ce ne sont pas les mytiliculteurs eux-mêmes qui ont procédé à l'effarouchement. Ce sont deux pêcheurs de Granville qui ont des chalutiers assez petits, mais suffisamment puissants pour tracter l'engin qui sert à effaroucher les araignées. Un engin "qui ressemble fortement à un engin de pêches à coquilles, c'est à dire un bâton en acier de trois mètres avec des roulettes en caoutchouc qui permettent de le faire rouler sur le fond. Au lieu d'y mettre les engins de pêche pour les coquilles Saint-Jacques, on a greffé derrière des chaines de trois mètres", explique Théo Marais, l'un des pêcheurs qui a participé à cette expérimentation.

Les chaînes génèrent des vibrations et des bruits qui font fuir les araignées de mer. Pour être réussi, il faut que cet effarouchement soit réalisé pendant les grandes marées. "À partir du moment où vous effarouchez en périphérie de concession, si les crabes sont là, ils ont autant de chances de rentrer dans les concessions que de partir au large. Il n'y a que pendant les grandes marées qu'on a la certitude qu'ils ne pourront pas revenir dans les parcs", détaille Jean-Marc Jacquette.

"Ce n'est pas l'arme absolue"

Cette phase de test visait à s'assurer que l'outil utilisé pour l'effarouchement ne détériore pas la faune et la flore marine. C'est là que les scientifiques du Smel sont intervenus. Selon Jean-Marc Jacquette, ils ont constaté un impact "extrêmement faible" sur les fonds marins. L'autre enjeu, c'était de connaître l'efficacité du dispositif. Verdict ? "Ça semble efficace sur la majorité des secteurs. Les mytiliculteurs ont ressenti une moindre prédation, affirme Jean-Marc Jacquette, mais pas une absence de prédation. Ce n'est pas l'arme absolue".

Et en effet, un mois après ce premier essai, les araignées de mer reviennent déjà en nombre autour des parcs à moules. "On a 300 kilomètres de Bouchot, ça représente une emprise foncière colossale. Donc il est bien évident qu'un passage ne sera pas forcément suffisant pour juger d'une efficacité totale", ajoute Jean-Marc Jacquette. L'idée est donc maintenant de généraliser le dispositif d'effarouchement et de le répéter à chaque fois que les mytiliculteurs en auront besoin.