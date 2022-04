L'élevage des canards gras en Gironde fragilisé par la grippe aviaire et la flambée des coûts de production

L'élevage des canards gras en Gironde fait face à la grippe aviaire des départements voisins et à l'augmentation du prix des aliments et de l'énergie. Jean-Luc Tauzin est éleveur à Brannens dans le Sud Gironde.

France Bleu : La grippe aviaire est très présente dans la région en ce moment, pourtant les canards girondins sont épargnés pour le moment, comment cela s'explique ?

Jean-Luc Tauzin : Les exploitations en Gironde sont très peu nombreuses et de petite taille, c'est cette espacement entre les animaux qui permet d'éviter l'épidémie. Pour le moment notre production sort son épingle du jeu mais il faut faire très attention car la grippe aviaire se rapproche, le Lot est aujourd'hui contaminé et c'est un département limitrophe.

Malgré cet avantage la situation est difficile sur les exploitations, pourquoi ?

Il y a deux raisons, la première c'est qu'avec la guerre en Ukraine le prix des matières comme les céréales et le gasoil a énormément augmenté. Pour le moment on s'en sort à peu près mais pour cela il a fallu augmenter le prix des produits finaux comme le foie gras ou le magret, de 10%. Idéalement il faudrait l'augmenter encore parce que nos marges sont actuellement très faible, mais en même temps on ne veut pas pénaliser le consommateur.

La deuxième raison c'est que le virus, s'il ne touche pas nos élevages, il touche les couveurs (ceux qui font naitre les canetons). 80% de leurs canards reproducteurs ont été tué, ce qui ralentit leur rythme de production et de distribution. Moi par exemple je devais recevoir un nouvel arrivage de canards et deux heures avant la livraison j'ai appris qu'elle n'aurait pas lieu. Finalement j'ai trouvé un concurrent pour me livrer mais l'avenir de la production est très inquiétant. Pour le moment on a de quoi produire jusqu'en aout mais après… on ne sait pas. Si la solution n'évolue pas il n'y aura peut-être pas de canards pour les fêtes de fin d'année. Ce qui serait une grosse perte pour nous les éleveurs, puisque les ventes sur la période de décembre représente près de 40% de notre chiffre d'affaire de l'année.