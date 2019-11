L'élevage des huîtres de Cancale inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO

Cancale, France

Le dossier était porté depuis trois ans à l'UNESCO par l'association Site remarquable du goût de Cancale et la consécration est donc tombée en début de semaine. L'élevage des huîtres de Cancale est désormais inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Tradition et savoir-faire

"A Cancale, ancestralement les huîtres ont toujours fait partie de la baie du Mont-Saint-Michel avec des traditions transmises depuis des siècles et des siècles" rappelle Sophie Maisons, la présidente du Site remarquable du gout de Cancale et responsable de la vente directe de l’entreprise La Famille Boutrais, qui produit des huîtres depuis trois générations d’ostréiculteurs sur le site de Cancale. Ce sont justement ces traditions et le savoir-faire des ostréiculteurs cancalais qui sont ainsi consacrés.

Le maire de la commune Pierre-Yves Mahieu est ravi : "Cette reconnaissance est d'une triple nature : elle s'inscrit d'abord dans la très grande histoire. Elle rappelle que la ville de Cancale est née quand François 1er a reconnu qu'il avait sur sa table des huîtres d'une qualité exceptionnelle. La deuxième chose, c'est l'aspect géographique, naturel et environnemental. _Le marnage de la baie du Mont-Saint-Michel, la qualité des eaux littorales est quelque chose d'exceptionnel qui donne une saveur particulière à cette production ostréicole_. La troisième dimension, c'est que la vie continue aujourd'hui grâce aux nombreuses entreprises qui depuis des années, des décennies, des siècles ont transmis leur savoir faire avec donc une tradition toujours vivante."

Des retombées évidentes en terme d'image

Le maire de Cancale estime qu'il y aura certainement des retombées, d'autant plus que Noël arrive. "D'avoir sur une carte une production ainsi reconnue, ça ne peut être que positif dans l'image qu'en ont les consommateurs. Je pense qu'une telle information au moment où les ateliers de production sont en plein rush ne peut être que positif pour dire _Goûtez et voyez comme elles sont bonnes nos huîtres de Cancale!_".