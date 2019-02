L'éleveur Claude Cadoux habitué du salon de l'Agriculture et des palmarès n'y va pas cette année

Auxerre, France

Le Gaec Cadoux connaît pourtant le succès. Avec au total Quinze prix de championnat remportés au Salon de l'Agriculture depuis les années 80. Mais cette année, ce n'est plus possible. Claude Cadoux et ses deux frères ne monteront pas à Paris

Trop de travail et personne pour remplacer

La fratrie d'éleveurs n'a pas trouvé de renfort pour garder leurs bêtes le temps du Salon. Et ils sont débordés de travail : " c'est rageant mais on est obligé de rester sur la ferme. Déjà _c'est compliqué en temps normal_. Nous n'avons pas trouvé de main d’œuvre pour nous remplacer. On ne peut pas s'absenter comme çà. Il y a quelques années il aurait fallu nous attacher pour ne pas monter à Paris. "

Un contexte économique difficile

Petit pincement au cœur quand même, car le Salon de l'Agriculture c'était devenu un rituel pour les frères Cadoux. Mais niveau financier, c'est trop tendu, surtout quand eux-mêmes ont du mal à s'en sortir explique Claude Cadoux : " ça a un coût, le transport, le parking du camion et les faux frais. _Il y en a pour 2 500 euros environ_. On a moins de baume au cœur pour aller au salon parce que l'élevage aujourd'hui c'est assez tendu. Les prix de la viande sont relativement bas et on en voit pas le bout. On préférerait vendre à 4 euros 50 alors qu'on nous la paie entre 3 et 3 euros 70. On est pas au beau fixe."

Le Salon de l'Agriculture à Paris qui ouvre ce samedi 23 février se tiendra jusqu'au 3 mars.