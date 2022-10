L'emploi et le recrutement au cœur de la 11ème édition d'Agrimax, à Metz

Pendant trois jours, le parc des expositions de Metz se transforme en salon de l'agriculture : le salon Agrimax a ouvert ses portes ce mercredi 26 octobre. Les visiteurs y retrouvent du grand classique : stands de produits et de matériel agricole, un espace dédié au secteur laitier ou encore des concours bovins, ovins, équins et avicoles. Et puis, également au centre des discussions : les problèmes de recrutement, en particulier dans la polyculture et l'élevage. Deux secteurs "en tension" selon Pole Emploi.

Ça s'explique, selon Mickaël Jacquemin, le président de la commission emploi à la FRSEA Grand Est par une méconnaissance des métiers agricoles, qui font fuir les plus jeunes. "On a l'impression que l'agriculture, c'est encore le Moyen Âge. Mais non ! Il faut venir nous rencontrer, pour se rendre compte qu'il y a beaucoup d'innovations, de nouveaux matériels et de nouvelles technologies. Notre agriculture est plus durable, plus respectueuse de l'environnement, et il y a aussi moins de pénibilité parce qu'on associe trop souvent métiers agricoles avec un travail pénible, mais c'est de moins en moins le cas", affirme-t-il.

"L'Agriculture est un métier stratégique pour la France, donc c'est des métiers qui sont très proches de la nature. On produit une alimentation locale saine et ça, ça donne vraiment du sens à sa vie", poursuit Mickaël Jacquemin pour convaincre les réticents.

Un rallye pour découvrir les "métiers qui gravitent tout autour de l'agriculture"

L'agriculture, c'est également tout un tas de métiers annexes, différents d'éleveurs ou exploitant agricole. Alors pour éveiller les vocations et informer les plus jeunes ou les personnes en reconversion professionnelle, Agrimax propose notamment un rallye des métiers de l'agriculture, via la structure Apecita Lorraine Champagne-Ardenne, spécialisée dans l'emploi en l'agriculture.

"Il y a plein de métiers qui gravitent tout autour de l'agriculture, comme technico commercial en nutrition animale, comptable agricole, chargés d'affaires agricoles, responsables de silos, formateurs, etc... Et en fait, comme c'est peu connu, on manque de candidats. Donc les entreprises ont énormément de difficultés à recruter sur ces postes", détaille Evelyne Romain, conseillère emploi-formation à l'Apecita.

Agrimax a débuté ce mercredi au parc des expositions de Metz. © Radio France - Thomas Vichard

Infos pratiques : Agrimax, au parc des expositions de Metz. Horaires 9h-22h jeudi, 9h-18h vendredi. Tarifs : 9 euros, 4 euros 50 en tarif réduit (jeunes de 12 à 18 ans, étudiants). Le parking est gratuit.