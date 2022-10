L'énergie trop cher pour les endiviers nordistes : "On a perdu le charbon, ne perdons pas le chicon !"

95% des endives produites en France viennent de la terre des Hauts-de-France. Un légume planté au printemps, récolté en octobre pour être en général conservé dans d'immenses hangars réfrigérés sur une période allant d'une semaine à 12 mois avant de gagner des bacs où la racine poussera pendant 3 semaines, cette fois dans une hangar chauffé, pour finir sur les étals. Un mode de production très énergivore et devenu coûteux à l'heure où les prix de l'énergie flambent. Les agriculteurs doivent signer les futurs avec les fournisseurs avant le 31 octobre et ce qu'on leur annonce ne leur convient pas explique Stéphane Jacquet, le directeur de l'Apef, l'association des producteurs

On a des propositions tarifaires démentiels qui sont multipliés par 5 ou par 10 !

"Quand vous avez une entreprise qui produit à l'année 3 000 tonnes d'endives soit 3 millions d'euros de chiffres, l'électricité lui reviendra à 700 000€, elle dépose le bilan !", affirme Stéphane Jacquet. Les représentants de la filière ont donc sollicité le ministre de l'agriculture depuis la fin septembre mais aucune solution viable n'a pour l'instant été trouvée malgré des propositions. 4 000 emplois directs sont donc en jeu dans ce secteur peu mécanisé et qui a donc recours à beaucoup de main d'oeuvre : "Il y a une vraie situation d'urgence, il y a des boîtes qui vont mourir".

Dans l'agriculture française, l'hiver va être mortifère !

Difficile de rallumer les frigos

Dans l'endiverie de Daniel Bouquillon, à Vélu, dans le Pas-de-Calais, on a du mal à trouver le sommeil ces derniers mois explique le fils Mathieu, 36 ans, qui a repris une partie de l'exploitation : "je suis très inquiet. J'ai remis en route l'installation en septembre, j'avais un peu peur parce que je me demande ce qu'il va se passer demain".

On a du mal à dormir, les nuis sont agitées.

Daniel et Mathieu Bouquillon, producteurs d'endives à Vélu, dans le Pas-de-Calais © Radio France - Stéphane Barbereau

On en est à la 4ème génération de Bouquillon à semer et récolter des endives. Daniel, le père, 3ème génération, hésite même à ramasser ce qui a été planté au printemps dernier : "Je préférerais qu'on laisse les racines aux champs, qui nous ont déjà coûtés mais si on les ramène [au hangar réfrigéré], elles nous coûteront encore plus cher." Daniel a fait ses calculs d'après la prévision de hausse de tarif de son fournisseur, EDF, via un regroupement d'agriculteurs : "avant, l'électricité représentait 3% des coûts de production, on va arriver à 30% !" Daniel Bouquillon sait que seul un bouclier tarifaire mis en place par l'Etat permettra de faire face, une hausse des prix de vente ou une moindre marge prise par les distributeurs ne suffiront pas. Cet agriculteur proche de la retraite sait manier l'art de la formule sur ces terres du Nord où l'on est attaché aux traditions et où l'on a l'habitude de voir des pans entiers de l'économie être malmené régulièrement :