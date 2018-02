Plus de 210 000 élèves, étudiants et apprentis scolarisés dans plus de 800 établissements scolaires publics et privés d’enseignement agricole à la rentrée 2016. La parité est observée, autant de filles que de garçons. Les établissements publics accueillent un tiers des élèves, près des deux tiers des étudiants et trois quarts des apprentis. Le privé représente les trois quarts des établissements et accueille 60% des élèves et étudiants.

La grande variété des formations proposées s’étend de la quatrième au doctorat. Et l’alternance représente une part importante dans l’enseignement agricole, que ce soit par apprentissage (apprentis) ou par alternance sous statut scolaire (élèves et étudiants).

Les bons résultats aux examens

Près de 81 000 candidats aux examens de l’enseignement technique agricole lors de la session de juin 2017 avec globalement 500 candidats de plus que l’année précédente. Une belle progression du taux de réussite au CAP agricole avec 96% d’admis. Le Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles (BEPA) a été obtenu par 90% des candidats.

Pour les lycéens, les taux de réussite se portent à 83 % pour le bac professionnel agricole, à 88 % pour le bac technologique et à 93 % pour le bac scientifique. Le Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) a comptabilisé un taux de réussite de 75 %.

L’insertion professionnelle augmente avec le niveau du diplôme

Dans les trois ans qui suivent l’obtention de leur CAP agricole, baccalauréat professionnel ou BTSA, près de six diplômés sur dix ont poursuivi ou repris des études. Pour ceux qui font le choix de la vie active, les taux d’emploi trois ans après l’obtention du diplôme atteignent 68% pour les titulaires d’un CAP agricole, 82% pour un baccalauréat professionnel et 89 % pour le BTSA (selon les chiffres de 2011 à 2013).

Pour un même diplôme, les jeunes formés par apprentissage sont plus souvent en emploi que les diplômés par la voie scolaire et ils ont également plus souvent un contrat à durée indéterminée ou un statut d’indépendant.

Sources : chiffres et données du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

-

Les établissements d’enseignement agricole de Vaucluse

Le Vaucluse compte quatre lycées publics :

Lycée agricole et viticole Château Mongin, 2260 route du Grès, 84100 Orange

Lycée agricole Louis Giraud, 310 chemin de l'Hermitage, 84200 Carpentras

Lycée agricole François Pétrarque, 3592 route de Marseille, 84140 Avignon

Lycée professionnel agricole La Ricarde, 1016 avenue Jean Bouin, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Sept établissements privés sont également implantés sur le département, trois lycées agricoles, trois Maisons familiales rurales et un centre forestier :