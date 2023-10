L'entreprise Evici lance un appel aux sociétés de prestations viticoles pour s'associer et éviter les abus

"Les vendanges de la honte", voilà comment la CGT décrit les vendanges 2023 en Champagne. Au micro de France Bleu Champagne-Ardenne, l'entreprise Evici prend la parole et lance un appel aux autres sociétés de prestations viticoles champenoises : s'allier pour se différencier des autres sociétés de prestations et éviter de nouveaux scandales.

Lors de la manifestation organisée par la CGT devant le Syndicat Général des Vignerons , un coupable revenait sans cesse dans la bouche des manifestants : les sociétés de prestations. Le secrétaire général adjoint de la CGT Champagne, Philippe Cothenet décrit ainsi le système : "Il y a des montages façon poupée russe où une société de prestations délègue à une autre société de prestations et ainsi de suite. On voit aussi que des sociétés de prestation se créent juste avant les vendanges et disparaissent quinze jours après. Ce qui entraîne une forte opacité autour des conditions de travail des vendangeurs et qui provoquent des scandales."

Sauf que la CGT précise bien aussi que de nombreuses sociétés respectent les règles. La société Evici, basée à Châlons-en-Champagne prend donc la parole pour différencier les bonnes et les mauvaises pratiques. Hélène Schlichter, responsable commerciale de la société espère être entendue : "Tous les ans, il y a un scandale. Des gens font n'importe quoi. On ne fait pas partie de ces gens. Depuis des années, on essaie de s'organiser et on n'y arrive pas."

S'unir pour créer un syndicat des prestataires viticoles champenois

Olivier Schlichter, le patron d'Evici analyse la filière champagne : "Il y a trois acteurs dans notre monde : les vignerons, les coopératives et les maisons de Champagne. Je pense qu'il faut un quatrième acteur : le prestataire. Et je précise bien : le prestataire viticole champenois." En clair, une sorte de label qui pourrait s'organiser comme un syndicat, à l'image du SGV ou et de l'UMC (Union des Maisons de Champagne). "Ces deux syndicats, avec le CIVC (Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne) font un super boulot pour défendre notre identité, compare le chef d'entreprise*. On doit faire pareil. Personne ne peut devenir vigneron en Champagne en claquant des doigts. Alors que prestataire viticole, oui ! Ce n'est pas normal.*"

Hélène Schlichter rajoute : "On n'est pas vraiment dans le système bien qu'on soit omniprésent pendant la vendange. Il faut une certification, il faut des règles, il faut que l'on devienne légitime dans le paysage." Pour ces vendanges 2023, Evici a embauché 1.400 vendangeurs.

Plus largement, Evici appelle à se réunir aussi avec les préfectures concernées et toute la filière. Un dossier immense dont s'est emparé il y a quelques mois la chambre d'agriculture de la Marne qui se heurte à un premier problème : réussir à compter toutes les sociétés de prestations.

La préfecture de la Marne a déjà organisé deux rendez-vous pour tirer les conclusions de cette vendange 2023. Un premier, le 11 octobre avec les représentants des vignerons et des maisons de Champagne. Un second, le lendemain, le 12 octobre, avec les syndicats comme la CGT.