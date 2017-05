L'épidémie de grippe aviaire officiellement terminée : ce qu'il reste à faire avant le retour à la normale

C'est la fin du cauchemar pour les éleveurs de canards. Le gouvernement a décrété ce vendredi la fin de l'épidémie de grippe aviaire, qui a plongé la filière foie gras du Sud-Ouest dans la crise. La fin du vide sanitaire reste pour autant maintenu au 29 mai.

L'épidémie de grippe aviaire est terminée en France. Le gouvernement a fait paraître un décret ce vendredi au Journal officiel actant la fin de l'épizootie sur le territoire français. Le gouvernement considère que la propagation du virus n’est plus dangereuse. Un signal positif pour les éleveurs qui ont subi la crise, même si, pour l'instant, la fin de l'épidémie ne change rien pour eux.

Il reste à respecter le vide sanitaire

Le décret paru ce vendredi signe la fin de l'épidémie mais pas du vide sanitaire, qui reste en vigueur dans 1134 communes du Sud-Ouest. Pour les éleveurs, le calendrier ne change pas : ils devront attendre le 29 mai avant de pouvoir remettre des canetons dans leurs élevages. Le temps de nettoyer, désinfecter les bâtiments, s'assurer que le virus a bien disparu et recevoir la visite obligatoire des services vétérinaires.

Reprise de la production le 29 mai

A partir du 29 mai, ce sera donc la reprise de la production : il faut compter trois mois pour élever un canard, 15 jours pour le gaver. C'est donc vers la mi-septembre que l'on reverra sur les étals les magrets les foies gras made in Sud-Ouest.

Feu vert pour les exportations espéré pour fin 2017

Pour la filière, une première étape sera alors franchie. L'objectif à terme est de reprendre l'exportation, qui représente en général 15% des ventes. Le feu vert des instances internationales est espéré pour fin 2017.

"On va avoir des difficultés pour se réapprovisionner"

D'autres difficultés sont encore à prévoir pour les éleveurs, qui risquent d'avoir bien du mal à se fournir en canetons, confie Agnès Sallaberry, éleveuse de canards gras à Bergouey-Viellenave, dans les Pyrénées-Atlantiques. "On nous propose maintenant que du canard industriel, parce que ceux qui nous approvisionnent ont dû abattre les reproducteurs (...)".

Grippe aviaire : "on va avoir des difficultés pour se réapprovisionner" Copier

Est-ce vraiment la fin de l'épizootie ?

Et après ? Les éleveurs espèrent ne pas revivre une nouvelle crise, pour la 3e année consécutive. "Le risque est négligeable mais de manière saisonnière ce niveau de risque va fluctuer, et il n'est pas du tout sûr qu'à l'automne prochain il ne redevienne pas modéré voire à nouveau élevé", explique François Landais, vétérinaire à Arzacq (Béarn) et spécialiste des palmipèdes.

François Landais, vétérinaire à Arzacq et spécialiste des palmipèdes Copier

Plus de 4 millions de canards abattus au total

Apparue en novembre dernier, la grippe aviaire a plongé, pour la deuxième année consécutive, la filière foie gras du Sud-Ouest dans la crise. Au total, plus de 4 millions de canards ont été abattus à titre préventif. Le vide sanitaire commencé le 17 avril dernier concerne 1134 communes dans cinq départements : 320 dans les Pyrénées-Atlantiques, 277 dans le Gers, 367 dans les Landes, 233 dans les Hautes-Pyrénées et 37 en Haute-Garonne.