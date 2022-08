Dans la Somme, l'étang de Neuville-lès-Lœuilly rouvre aux pêcheurs après un mois de fermeture

Les pêcheurs de la Somme vont retrouver l'un de leurs parcours favoris, ce mercredi 17 août, à savoir l'étang de Neuville-lès-Lœuilly, fermé depuis le 13 juillet dernier. Les actions de la fédération de pêche de la Somme ont fini par porter leurs fruits.

L'étang était fermé depuis la mi-juillet à cause du manque d'oxygène dans l'eau, dû aux fortes chaleurs, et d'une mortalité importante des carpes. Entre 100 et 140 carpeaux avaient ainsi été retrouvés morts. "Nous avons donc réoxygéné tant bien que mal les étangs grâce à des motopompes pour enrayer justement la baisse du taux d'oxygène et la mortalité des poissons" nous expliquait le 4 août dernier David Dufresne, directeur adjoint de la fédération de pêche de la Somme. Il a donc fallu plus d'un mois pour obtenir un taux d'oxygène satisfaisant, en tenant compte de deux vagues de fortes chaleurs qui ont traversé le pays.