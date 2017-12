Loire, France

Les récoltes ont été très maigres pour les agriculteurs de la Loire cette année. Dès cet été, ils espéraient des indemnisations, alors la décision du comité national des risques en agriculture est un soulagement : il s'est prononcé en faveur de la reconnaissance de l'état de "calamité agricole" pour la saison 2017.

Grêle, gel, sécheresse : certains agriculteurs ont perdu plus de 50 % de leur récolte

A cause de la sécheresse, l'herbe n'a pas poussé autant que prévu et les éleveurs sont en manque de fourrage. Ils ont dû entamer les stocls de l'hiver plus tôt que prévu. Pour les arboriculteurs du Pilat, la grêle et le gel ont ravagé les pommes et autres fruits : certains ont perdu plus de 50 % de leur récolte ... Une année historiquement mauvaise.

Une indemnisation espérée dès mai 2018

Face à cette catastrophe, la coopérative des Balcons du Pilat s'est mobilisée dès octobre pour sensibiliser le comité. Alors cet avis favorable était très attendu : "On a tout fait avec l'administration pour que les choses aillent le plus vite possible, explique Jean-Pierre Klein, trésorier de la coopérative. La décision a été favorable, tant mieux pour nous. Maintenant, en tout début d'année 2018, chacun va constituer son dossier personnel, et _on espère un règlement vers le mois de mai, ou de juin_."

Reste la question du montant des indemnisations : beaucoup d'autres régions français ont été touchées par les aléas climatiques, alors Jean-Pierre Klein espère que l'enveloppe sera suffisante pour que l'aide ne soit pas inférieure à celle attendue. Il n'a connaissance d'aucun budget pour l'instant.