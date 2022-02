Après les arboriculteurs, l'état de calamité agricole vient d'être reconnu pour les producteurs de miel et de châtaignes de la Haute-Vienne. Eux aussi ont été victimes des épisodes de gelées nocturnes début avril 2021.

L'état de calamité agricole reconnu pour les apiculteurs et castanéiculteurs de Haute-Vienne

Il a fallu nourrir les abeilles au printemps à cause du manque de fleurs provoqué par le coup de gel du mois d'avril.

L'état de calamité agricole reconnu pour les apiculteurs et les castanéiculteurs de Haute-Vienne. Le comité de national de gestion des risques en agricultures a donné un avis favorable cette semaine. Comme les arboriculteurs, ils ont été victimes des épisodes de gelées début avril 2021.

Ainsi, le cycle végétatif du châtaignier a été retardé. Malgré la présence de bogues cet été, les producteurs ont constaté les dégâts lors de la récolte, c'est à dire vers la mi-octobre.

Par ailleurs, de nombreuses ressources en nectar pour les abeilles ont été détruites : les fleurs du printemps brûlées par le gel ou fortement retardées, les jours de butinage ont aussi été rares au cours de l'été. Les colonies, fragilisées et peu peuplées ont eu un faible potentiel de production.

Cette reconnaissance de l'état de calamité agricole pour perte de récolte sur le miel et les châtaignes va permettre aux producteurs d'être indemnisés.

57 arboriculteurs indemnisés

Du côté des producteurs de fruits, la reconnaissance de l'état de calamité agricole a déjà été reconnue sur les pommes, les poires, les cerises et les petits fruits rouges. Pour rappel, 654 hectares (574 hectares de pommiers, 55 hectares de poiriers et cerisiers et 25 hectares de petits fruits rouges) ont été impactés par les épisodes de gel du printemps dernier. Après les versements d'acompte en décembre, le solde vient d'être versé au 57 producteurs haut-viennois, indique la préfecture, pour un montant de 3.315.087 euros.