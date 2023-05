L'État se pourvoit en cassation contre la suspension de la pêche de la lamproie en eau douce en Gironde

L'État se pourvoit en cassation pour demander l'annulation de l'ordonnance du 17 avril 2023, qui suspend l'autorisation de pêcher la lamproie marine en eau douce en Gironde. Si la préfecture s'est assuré du respect de cette interdiction, elle précise dans un communiqué que l'État "conteste le bien fondé" de cette décision. Ce vendredi 5 mai, le ministre de la Transition écologique s'est donc pourvu en cassation devant le Conseil d'État, à la demande du préfet de la Gironde, pour faire annuler cette décision de justice.

Le tribunal administratif de Bordeaux avait été saisi par l'association Défense des milieux aquatiques, qui dénonçaient la disparition progressive de la lamproie. Suite à cela, le mois dernier, la justice a donc décidé de suspendre la pratique, dans l'attente d'un jugement sur le fond. Cette décision avait provoqué une onde de choc dans la profession.

Avec ce pourvoi en cassation, "L’État entend (...) contester la non prise en compte, par le juge des référés, des autres causes de mortalité de la lamproie (dégradation des habitats, impact d’espèces invasives, braconnage, etc.) et des conséquences sociales sur le secteur économique de la pêche", précise la préfecture de la Gironde.