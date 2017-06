L'été, les agriculteurs ont, eux aussi, besoin de vacances

Le service départemental de remplacement, une association qui gère les congés des agriculteurs, lance un appel aux bonnes volontés pour faire face à une demande croissante.

L'été, c'est toujours un peu plus compliqué pour gérer le planning des remplacements. Les exploitants posent, pour la plupart, des jours de congés souvent à la même période. Avant la moisson. 500 agents de remplacement, des jeunes qui trouvent là un p'tit boulot d'été, sont recensés en Mayenne. Juste suffisant pour répondre aux besoins. Gérard Alexandre est à la tête du service départemental de remplacement : "il faut ça, c'est le minimum. Il faut du renouvellement. On est toujours demandeur de main d'oeuvre. On propose pour ceux qui nous rejoignent un stage d'immersion afin de connaitre les bases du métier".

Les sollicitations sont nombreuses. Brigitte Landais est agricultrice, elle s'occupe des remplacements pour le secteur de Nuillé-sur-Vicoin. 7 agents sont à sa disposition dit-elle: "pour moi 7 c'est juste et si j'en avais un de plus je serais contente et pour les gars aussi hein ! Pour avoir un week-end de temps en temps pour faire la fête".

Bon, même si parfois c'est compliqué de gérer le planning estival, le service peut aussi susciter des vocations. Quelques intérimaires des champs ont tout quitté, études ou travail, pour rejoindre comme salarié une exploitation.

Si ça vous intéresse vous pouvez contacter le service de remplacement. Par téléphone au 02 43 67 38 61 et 02 43 67 37 17 ou via le site internet www.servicederemplacementmayenne.fr