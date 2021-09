L'Eurométropole de Strasbourg veut protéger les terres agricoles de l'agglomération

Ce dimanche, c'est la 7e édition du Tour des Fermes dans l'Eurométropole de Strasbourg. Des circuits à vélo de 8, 13 ou 26 km sont proposés. Ils passeront par des exploitations agricoles à la Montagne verte, à Ostwald ou encore à Lingolsheim.

L'occasion de goûter à des productions locales, notamment maraîchères. Mais aussi de participer à des animations autour de l'agriculture.

Ce vendredi 24 septembre, plusieurs délibérations ont justement été votées en conseil de l'Eurométropole. Une convention entre l'agglo, la ville de Strasbourg et la chambre d'agriculture notamment et le lancement d'une stratégie alimentaire territoriale. L'un des objectifs, c'est de sanctuariser des terres agricoles.

En clair, que le grignotage des terres agricoles de l'Eurométropole s'arrête. Il n'y a plus que 11.000 hectares de cultures dans et autour de Strasbourg soit 1% de moins qu'il y a 6 ans. Et encore, les trois quarts des productions de l'agglo, ce sont des céréales et des cultures industrielles.

Les vignes, les vergers et les légumes ne représentent que 3% du total et le bio 2.3% seulement. Bref, on est loin de l'autosuffisance alimentaire pour l'Eurométropole. Loin aussi de pouvoir développer à grande échelle les circuits courts.

L'Eurométropole veut donc accélérer la transition agricole. Avec 32 programmes mis en place d'ici l'an prochain contre 15 prévus précédemment.

"Nous serons attentifs au foncier qui sera disponible pour les jeunes agriculteurs. Nous voulons renforcer les circuits courts. Aider les agriculteurs qui veulent se convertir en bio. La crise agricole a montré que chacun a besoin de consommer local et de qualité. La dimension nourricière de l'agriculture est insuffisante donc nous devons stimuler l'agriculture et l'économie locales pour l'alimentation, y compris dans nos cantines par exemple" dit Pia Imbs, la présidente de l'Eurométropole.

La convention signée concernera aussi l'aide à la transmission des exploitations. Car 50 agriculteurs du secteur vont partir à la retraite d'ici 5 ans. Il s'agit donc de les remplacer en favorisant l'installation de maraîchers bio par exemple.