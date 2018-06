Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Un cidre non pasteurisé, non gazéifié avec des "notes de beurre et d'herbes séchées " dit le cahier des charges de l'AOC

Il y a deux ans, en octobre 2016, le cidre Cotentin avait déjà décroché un classement en Appellation d'Origine Contrôlée (AOC). L'obtention de l'AOP est la suite logique : l'AOC était une reconnaissance temporaire de l'Etat français. L'AOP valide de façon définitive cette appellation non seulement au niveau français mais également au niveau européen

Aujourd'hui neuf producteurs font partie de l'ODG, l'organisation de gestion de l'appellation. Ils ont monté un groupe dès l'an 2000 pour obtenir ces reconnaissances

Aujourd'hui c'est donc toute l'Europe qui reconnait le savoir faire et la qualité du Cidre Cotentin

Le cahier des charges s'appuie sur un savoir faire, un patrimoine et une tradition qui existe depuis le XIIIème siècle © Radio France -

On est au top : c'est un signe officiel d'exigence, d'excellence, la reconnaissance d'un savoir-faire, d'une tradition : une fermentation naturelle, l'implantation du verger dans son environnement bocager...c'est comme dans les vins. Les vins d'appellation ont tous une référence au lieu où ils sont produits. On peut faire valoir une spécificité, ce coté brut, voir extra brut, un peu d'amertume. Marie-Agnès Hérout , présidente de l'ODG, productrice à Auvers.

La production varie entre 100.000 à 150.000 unités par an. Trois cidres ont aujourd'hui une AOP : le cidre de Cornouailles, le cidre Pays d'Auge et maintenant le cidre Cotentin