L'évêque de Gap prend la défense des éleveurs victimes du loup

Avançon, France

Quelques jours après une attaque sanglante d'un loup à Avançon dans les Hautes Alpes, les éleveurs viennent de recevoir un soutien inattendu. Sur sa page Facebook, l'évêque de Gap s'est ému de la mort de 33 bêtes et de la disparition de 25 autres ovins. "Il attend quoi ? Un drame humain, écrit Monseigneur Xavier Mall. Y'en a marre de l'idéologie". Au bord de la nationale 94, à 10 kilomètres de Gap, dans la nuit de jeudi à vendredi, un loup s'en est pris au troupeau de Christianne Boyer. "_Je pense à toutes mes brebi_s, confie-t-elle. Elles sont mortes en agonisant sans que je puisse les aider. C'est terrible".

Des vaches deviennent agressives

L'évêque de Gap demande au gouvernement de prendre des mesures pour réguler la présence du loup. Il dit avoir reçu plusieurs témoignages d'éleveurs qui l'ont alertés. "J'ai notamment été surpris par ce que me disait un éleveur de vaches, dit-il. Ses bêtes sont redevenues sauvages parce qu'elles ont du se défendre elles aussi contre une attaque de loup. Et maintenant, il a peur de ses vaches. Çà ne peut plus durer". Le maire d'Avançon, Nicolas Laurent, lui aussi éleveur de bovins, demande au gouvernement la possibilité pour chaque éleveur de pouvoir chasser le loup qui entre sur ses terres : "A chaque fois qu'il voit quelque chose, il tire ! Et ceux qui les veulent les loups, ils n'ont qu'à les prendre chez eux !"

Plus de 500 loups en France

La semaine dernière, lors du Grand Débat National à Gréoux dans les Alpes de Haute Provence, Emmanuel Macron a assuré qu'il partageait et comprenait "l'émotion des éleveurs". Le président de la République a précisé que le pourcentage des loups pouvant être abattus serait augmenté. Selon lui, le seuil des 500 individus a été atteint. L'an dernier, dans les Alpes du Sud, plus de 3500 bêtes ont été tuées dans des attaques de loups.