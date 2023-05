L'ex-pôle viande de Bourganeuf en Creuse risque la liquidation judiciaire

A Bourganeuf, l'histoire se répète pour "Paysans et consommateurs". Cet atelier de découpe et de transformation de viande est en cessation de paiement depuis fin avril. Son sort sera scellé devant le tribunal de commerce le 10 mai.

L'an dernier, déjà, en janvier, le site a été placé en liquidation judiciaire avant d'être repris par "C'est qui le patron ?!" . Mais depuis, les difficultés financières s'accumulent. Il manque selon les responsables 700.000 euros pour lancer enfin la partie salaison et l'abattoir .

La région prête à aider de nouveau

Depuis des mois, les responsables frappent à toutes les portes et la région Nouvelle Aquitaine est prête à voler de nouveau à leur secours : "La région a fait tout ce qu'elle pouvait pour nous aider, cela représente deux tiers de la somme", explique Franck Paillaret, le directeur de "Paysans et consommateurs". L'aide serait partagée entre des emprunts sans intérêt et des subventions publiques.

La région nous confirme également cet "engagement de principe", à condition que les porteurs de projet trouvent d'autres solutions en parallèle. En effet, ce soutien de la Nouvelle-Aquitaine ne suffit pas. Il manque toujours un gros tiers du budget de lancement, précisément 265.000 euros. "Ce n'est pas grand chose, on est très déçus de voir qu'il n'y a pas un dernier acteur, notamment au niveau l'Etat, pour sauver l'outil, soupire Nicolas Chabanne, fondateur de C'est qui le patron ?! Pourtant les éleveurs ont investi, les consommateurs ont apporté des moyens, la région est prête à le refaire... Si rien ne se passe dans les prochains jours, ce sera la fin de ce merveilleux projet."

Dix emplois menacés et quarante éleveurs dans l'impasse

Le site de Bourganeuf se retrouve dans une impasse, mais l'horloge tourne. "Ca démoralise les salariés et beaucoup d'éleveurs. On a une Ferrari garée à Bourganeuf, mais on n'a pas les clés pour la démarrer et on n'a pas le carburant à mettre dedans", résume Jérôme Orvain, ancien conseiller régional et ancien éleveur à l'origine du projet, toujours très investi pour sa survie.

Les dix salariés du site, dont la moitié de bouchers, risquent de perdre leur emploi. Si le site est liquidé, quarante éleveurs se retrouveront du jour au lendemain sans atelier de découpe. "Ce n'est pas possible, il y a bien une solution quelque part ! Si tout le monde veut que ça ferme, ça fermera. Ce sera une friche industrielle aux portes de Bourganeuf", tacle Jérôme Orvain.