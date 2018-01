Plus de 200 éleveurs du Grand Est, des Hauts-de-France et même du Luxembourg, ont participé mardi à une vente aux enchères des meilleurs taureaux de race charolaise à la station d'évaluation de Sommepy-Tahure dans la Marne.

Sommepy-Tahure, Marne, France

Les taureaux présentés mardi sont des reproducteurs âgés de 15 à 17 mois. Ils appartiennent aux 15% de la race supérieure et font partie des meilleurs de la région.

Des animaux tout en muscles ! © Radio France - Valérie Gosset

Acheter en station d'évaluation est un gage de qualité pour l'éleveur car l'animal a une haute valeur génétique. Chaque taureau a été rigoureusement sélectionné chez des éleveurs de la région.

en savoir plus Clémence Bénard conseillère pour les éleveurs de "Bovins viande"

Cette vente aux a lieu une fois par an. Elle est organisée par la Chambre d'agriculture de la Marne et EMC2 Elevage. Pour Clémence Besnard, conseillère à la Chambre d'agriculture de la Marne pour les éleveurs de bovins viande : "dès leur plus jeune âge, ces taureaux sont pesés, notés, évalués pour en faire les meilleurs reproducteurs."

La présentation des animaux © Radio France - Valérie Gosset

Les mises à prix de ces taureaux charolais vont de 2.300 à 2.700 euro. Mais certains animaux sont partis à plus de 4.000 euro.

Depuis sa création en 1982, la station d'évaluation de Sommepy-Tahure a sélectionné plus de 1.500 taureaux.